華丹尼公司 專精美國FDA申請服務

華丹尼公司（United Consulting Services）專精美國FDA 申請服務。服務從審查產品研發和包裝開始，確保你的產品已準備好進入市場。一旦產品準備好獲得批准，將進行全面規劃，以確保產品迅速推出。無論業務計劃或產品多麼複雜，該公司表示，他們都有能力和經驗提供進入全球市場所需的答案。

該公司表示，他們精辦海關入境和扣留，為被美國海關就專利、商標、版權侵權和非法、非法海關處理進行談判和解決。為FDA 拘留，扣押的進口商品進行談判和解決。FDA 表格 483、警告信和紅色名錄整改。從進口警報和紅色名錄中刪除。ITACS、ESG、GUDID 提交網關。

食品設施方面幫助製造商、加工商、包裝商、貼標機、再包裝商、再貼標商、持有人和進口商在 FDA 的註冊、食品標籤。低酸或酸化食品製造商 / FDA 產品註冊；食品審計協調。

酒精飲料許可證，酒類進出口分銷及國內批發/零售許可證。電子煙進口和製造商在 FDA 上市，上市前審查提交。肥料與 USDA 和/或 EPA 的肥料進口安排。

另外專精FDA外國食品供應商FSVP培訓；OTC非處方內服、外用藥NDC申請；食品制造商, 進口商及產品註冊, 標簽設計；低酸, 加酸食品的FCE, SID 申請；中草藥及中藥制品成份過濾，工廠及產品註冊、進口 ；普通及特殊化妝品 (OTC) 的工廠產品申請 ；醫療器械I、 II、III類產品工廠註冊， 510K 認證；醫療器械 I、 II、III類產品的UDI申請 (FDA新法規)；美國農業部、魚獵局及環保署許可證申請 ；協助海關FDA通關；產品商標申請，UL, ETL, UPC條碼申請；美國食品對中國的出口證申請；加州 藥房局批發商執照申請；公司及產品專業英文起名；產品專業英文使用說明書撰寫。

更多詳情可參考世界日報 工商黃頁350頁或電626-234-9468。地址11030 Weaver Avenue, South El Monte, CA