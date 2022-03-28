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楊光明會計師 做好報稅工作 不成為查帳對象

【洛杉磯訊】

洛杉磯華人社區資深會計師楊光明（Robert Yang），提醒大家做好報稅工作， 不要成為美國國稅局查帳的對象。尤其是自顧主（SCH C self Employed ）及現金出入較多的行業，都是國稅局查賬最高的群族。

楊會計師表示，致富的秘訣在於對美國稅法的深度的理解，以及善加利用融資杠杆技術。國稅局電腦系統D I F 特別設計，來檢查水表有無異常的現象。國稅局把送進來的水表做有系統的大數據分析，首先會查看有無重複的資訊，比如說同一個被扶養人是否在不同的稅表出現，同時會去比較第三者所提供的1099表格、在你的稅表有無漏報的現象，諸如1099-NEC，MISC，INT，DIV。

把全國收入分成幾個區塊鏈，統計出每一個收入區塊鏈，應有的合理費用抵扣(Expense Deduction)或稅務抵免(Credit)。

電腦系統設計不同雷站，比較稅表重要抵稅項目有無超標的現象。超過合理指標範圍的費用，皆會被貼上扣分之標籤，一旦纍積扣分的分數超過內部不可說的秘密分數，則將成為國稅局可能查帳的紅人（Red Flag)。

可抵稅的項目很多，房產稅如果是居民可抵稅。房屋貸款利息1098如果是居民可以抵。車輛DMV renew fee 居民可以抵稅。慈善機構捐贈錢物收據（居民，非居民均可抵稅（501c3），電動車抵稅 (purchase agreement)。自己購買的IRA、SEP IRA、HSA等等。

2014年美國國稅局發佈了2014-21號通知，其中宣布出於聯邦稅收目的，虛擬貨幣被視為財產，適用於財產交易的一般稅收，將適用於使用虛擬貨幣的交易。這意味著如果你與 DeFi 協議進行交互，則可能會產生資本收益和所得稅責任。

資本收益：當年出售，交換或以其他方式處置你的加密貨幣時，你會產生資本收益或資本損失。具體取決於你的加密貨幣價格、是你最初收到加密貨幣以來的波動情況。

普通收入：當你通過任何方式賺取加密貨幣時，無論是採購，抵押還是利息形式，都會根據收到加密貨幣時的公允市場價值來確認收入。

美國國稅局的立場是加密貨幣是財產，應該按此徵稅。這一立場沒有改變，因此每當一個人處置加密貨幣時，無論是為了商品，服務，另一種硬幣還是法定貨幣（例如美元），都會發生應稅事件。也就是說，納稅人處置加密貨幣，通常會在交易中獲得資本收益或損失。

楊光明有近20年的稅務經驗，專精稅務、地產、股票、保險、網路、合併併購和融資一站式服務，對應付國稅局找茬頗有經驗。

更多詳情可查看世界日報工商黃頁32頁，電話626-872-1900 ，Email: [email protected] ，蒙市112N.Chandler Ave. # 201, Monterey Park, CA 。

虛擬貨幣 國稅局 稅表

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