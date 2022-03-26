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疫苗免費提供給所有住在加州的人

【洛杉磯訊】

「亞美公義促進中心- 洛杉磯」提醒民眾，COVID-19疫苗免費提供給所有住在加州的人。你可以在成千上萬個社區疫苗接種點、醫療處所和診所、藥房，甚至超市接種COVID-19疫苗。不論預約式或免預約接種點的數量，在全州範圍均不斷增加，因此無論你住在哪裡，都可以輕鬆接種。可登陸myturn.ca.gov查找在你鄰近地區的免預約接種站。

可能許多人都有疑問，例如：如果我曾在另一個國家接種 COVID-19 疫苗，是否有資格在美國接種疫苗？接種加強劑時，是否可以混打 COVID-19 疫苗品牌？我應在哪裡以及何時檢測 COVID-19？等等。這些問題也都可以在myturn.ca.gov的網站獲得解答。

無論移民或保險狀態如何，都可以免費接種安全有效的疫苗、以及進行保密檢測。保持健康、保護他人並協助減緩傳播。

輝瑞莫德納疫苗現在均已獲得 FDA 的完全批准，適用於16歲以上（輝瑞）和18 歲以上（莫德納）的所有人群。 根據 FDA 的緊急使用授權 (EUA) ，輝瑞適用於 5 至 15 歲兒童的疫苗，和強生適用於18歲以上人群的疫苗仍然可用。在獲得 FDA 批准後，輝瑞 16 歲以上的產品現在以 Comirnaty 和莫德納以 Spikevax 的名稱銷售。但My Turn (疫苗查詢網站) 將繼續使用原來的輝瑞和莫德納品牌名稱。

如果你希望提前註冊安排預約接種，亦同樣可使用myturn.ca.gov查找對你方便的接種時間。如需預約協助，可去電加州COVID-19熱線 1-833-422-4255，熱線中心每週開放7日，週一至週五早上8時至下午8時，週末早上8時至下午5時。

疫苗 輝瑞 莫德納

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