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方見堯律師談 為什麼需要醫療授權書

【洛杉磯訊】

當失去能力時，誰會為你作出醫療上的決定？「醫療授權書」允許你指定某人來為你作出醫療上的決定。

方見堯律師解釋什麼是「醫療授權書」，為什麼需要這份文件。他說當失去能力時，「醫療授權書」將確保你的醫療指示得以執行，尤其是如果你和你的家人，對治療的方式有不同的看法，那麼「醫療授權書」尤為重要。如果沒有，你的醫生可能會為你提供一些你不想接受的治療。

一般而言，「醫療授權書」僅在你需要治療，並且醫生確定你無法表達治療意願時才生效。這完全取決於特定州的法律和授權本身的條款。如果你以後能夠表達自己的意願，你的意願會被聽取，而授權書將不起作用。如果你有興趣制定「醫療授權書」，可以跟資產規劃律師聯繫。

方見堯律師事務所在南加州服務華人已有多年歷史，服務著重於滿足客戶的需求，在這些年間已經成功解決大量案件，獲得眾多客戶認同，服務範圍包括老人法、財產規劃和移民法等。

方見堯律師是加州律師公會認可的信託法及資產規劃律師，專精法院認證(Probate)及信託；資產保護規劃可讓你不因為不利判決，債權人索償，而失去財產；無需轉移財產給他人，也能享受老人白卡；不因使用白卡，而令身後財產被政府收繳；讓你子女可輕鬆繼承你的房產；申請符合老人白卡資格等。

詳情可電626-587-2088查詢，地址在300 S. Garfield Ave., Suite 207, Monterey Park, CA(與Newmatk Ave交界路口東南角)。

白卡 加州 南加

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