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大莊家The Cove豪華水上樂園 春假重新開放

【特曼庫拉訊】

春假來臨之際，大莊家賭場度假村 (Pechanga Resort Casino) 的The Cove水上樂園 (見圖)，現已重新開放，與此同時，大莊家更推出兩項全新酒店客房優惠案，不妨安排一次輕鬆假期，歡樂體驗該度假村裡的吃喝玩樂。

The Cove水上樂園目前開放給大莊家的酒店住客、大莊家度假營（Pechanga RV）住客、Temecula Creek Inn 旅館住客；以及大莊家的紅卡會員及以上等級的會員使用。

佔地達4.5英畝的「The Cove」綜合性游泳池，總面積相當於五座美式足球場，共設有四個豪華泳池、三處水療按摩池、兩架旋轉水滑梯、27座舒適的池畔涼亭、6張超大池畔陽光浴床，戶外池畔酒吧提供18張水中座位及Baja ledge池中日光浴台。

The Cove 水上樂園、大綠茵草坪及周邊採時尚社交的貼心設施，受各界人士喜愛，自2019年投入使用以來，舉辦過各型活動包括慶生派對、及準新娘婚前狂歡派對，亦成為外地前來南加州享受陽光與戲水玩樂遊客的地方。

徜徉在The Cove 池畔涼亭，同樣可享受到各款飲料及燒烤等侍應服務，全新推出的精調雞尾酒單包括有Mai Tai）、Mint julep、Piña colada及無酒精雞尾（Mocktail）。有關開放詳情，可登錄www.pechanga.com/indulge/the-cove，或電(951)770-8450 查訽。

在住宿優惠部分，全新的「大莊家」酒店精選套餐包括客房優惠（Stay Longer & Save）。預訂兩晚或以上房間的住客可獲得8折優惠。在三、四月優惠房價為每晚167元起，住客可免費進入The Cove、使用Journey高爾夫球場訓練設施及免費停車等。

此外，大莊家的早鳥預訂房間優惠期（Book Early & Save）將持續至2022年底。凡提前30天或以上預訂兩晚或以上，可享高達75折的優惠。預約大莊家酒店精選套餐，可登錄網頁www.Pechanga.com/stay/packages。

大莊家賭場度假擁有逾5,400枱熱門的角子老虎機，152張桌上娛樂，世界頂級娛樂節目，1,100間豪華酒店客房，星級餐飲食府，水療護理以及高爾夫球場。服務專線(877) 711-2946，網址www.pechanga.com。

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