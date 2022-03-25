汽油價格持續上漲 Lyft 增收附加費$0.55

在Uber的附加費施行後，現在Lyft 乘客，每次預訂行程時都必須額外支付 0.55 美元。根據 Lyft 的公告，這家拼車公司的燃油附加費將於本週生效，並將持續至少 60 天。附加費將直接支付給司機。

Lyft 在一份聲明中說：「這將有助於抵消燃料成本，也有助於留著更多司機。」該公司拒絕就附加費發表進一步評論。與此同時，Uber的附加費已於 3 月 16 日生效。

Uber乘客在每次優步行程中面臨 0.45 美元或 0.55 美元的額外費用，具體取決於地點。據該公司稱，他們還為每個 Uber Eats 訂單額外支付 0.35 美元或 0.45 美元。優步的附加費也將持續至少 60 天。

與 Lyft 一樣，該公司將 100% 的錢轉給了司機。在動蕩的經濟環境中，兩家公司都在努力留住司機，這些司機有自己的汽油費。

然而，據路透社報導，Rideshare Guy 博客最近進行的一項調查顯示，300 多名司機中有 15% 已經退出。根據美國汽車 協會的數據，目前，全國平均每加侖汽油價 格為 4.25 美元，比一個月前增加了 70 多美分。

據悉，由於供應緊張和需求增加，自今年年初以來，全國平均水平持續上升。然而，俄羅斯在 2 月底入侵烏克蘭導致油價飆升，將油價推高至十多年來未見的水平。

為了提供幫助，Lyft 表示，司機還可以申請 Lyft Direct 借記卡，以便在 6 月 30 日前購買汽油時獲得 4% 至 5% 的現金返還。Lyft 還與 1 月份宣布的 GetUpside 建立了合作夥伴關係，可以幫助大多數人它的司機通過購買汽油獲得現金返還。

與此同時，Uber正在為改用電動汽車的司機提供獎勵。例如，作為 Uber 綠色未來計劃的一部分，使用 Uber 的電動汽車司機，每次出行將多獲得 1 美元，每年最高可達4千美元。（劉柏江譯）