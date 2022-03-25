我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#26：拜登的北約盟軍峰會「再次警告中國」？

川普為「通俄門」隔6年控告喜萊莉柯林頓一干人

汽油價格持續上漲 Lyft 增收附加費$0.55

【洛杉磯訊】

在Uber的附加費施行後，現在Lyft 乘客，每次預訂行程時都必須額外支付 0.55 美元。根據 Lyft 的公告，這家拼車公司的燃油附加費將於本週生效，並將持續至少 60 天。附加費將直接支付給司機。

Lyft 在一份聲明中說：「這將有助於抵消燃料成本，也有助於留著更多司機。」該公司拒絕就附加費發表進一步評論。與此同時，Uber的附加費已於 3 月 16 日生效。

Uber乘客在每次優步行程中面臨 0.45 美元或 0.55 美元的額外費用，具體取決於地點。據該公司稱，他們還為每個 Uber Eats 訂單額外支付 0.35 美元或 0.45 美元。優步的附加費也將持續至少 60 天。

與 Lyft 一樣，該公司將 100% 的錢轉給了司機。在動蕩的經濟環境中，兩家公司都在努力留住司機，這些司機有自己的汽油費。

然而，據路透社報導，Rideshare Guy 博客最近進行的一項調查顯示，300 多名司機中有 15% 已經退出。根據美國汽車協會的數據，目前，全國平均每加侖汽油價格為 4.25 美元，比一個月前增加了 70 多美分。

據悉，由於供應緊張和需求增加，自今年年初以來，全國平均水平持續上升。然而，俄羅斯在 2 月底入侵烏克蘭導致油價飆升，將油價推高至十多年來未見的水平。

為了提供幫助，Lyft 表示，司機還可以申請 Lyft Direct 借記卡，以便在 6 月 30 日前購買汽油時獲得 4% 至 5% 的現金返還。Lyft 還與 1 月份宣布的 GetUpside 建立了合作夥伴關係，可以幫助大多數人它的司機通過購買汽油獲得現金返還。

與此同時，Uber正在為改用電動汽車的司機提供獎勵。例如，作為 Uber 綠色未來計劃的一部分，使用 Uber 的電動汽車司機，每次出行將多獲得 1 美元，每年最高可達4千美元。（劉柏江譯）

Lyft 油價 汽車

上一則

中國信託銀行鑽石吧分行開幕 提供優利及金飾

下一則

Fellow連任PCC 伍麗娥、鄭博仁背書

延伸閱讀

加州油貼細節出爐 車主最快7月可領400元

加州油貼細節出爐 車主最快7月可領400元
全美油價下滑 洛縣獨攀高 每加侖逾6元

全美油價下滑 洛縣獨攀高 每加侖逾6元
油價狂飆 加州總檢長警告煉油廠：勿非法操縱市場

油價狂飆 加州總檢長警告煉油廠：勿非法操縱市場
世界晚報╱昔掌60億預算 今在美開Uber 阿富汗前財長：很感激

世界晚報╱昔掌60億預算 今在美開Uber 阿富汗前財長：很感激
油價漲翻天 Uber和Lyft許多司機考慮不幹

油價漲翻天 Uber和Lyft許多司機考慮不幹
華府出租車費調升1元 Uber、Lyft也跟漲

華府出租車費調升1元 Uber、Lyft也跟漲

熱門新聞

21日於廣西發生空難的東方航空公司的波音737-800型飛機。（法新社）

東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...

2022-03-21 18:10
東航空難的原因疑似藏在飛機墜毀前的數據細節中

世說新聞／東航空難竟是歷史重演？ 墜機原因疑藏細節

2022-03-22 23:02
加州擬對居民提供加油退稅補貼。（AAA）

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

2022-03-17 15:39
不少人認為，在南加州送外賣日進斗金、發家致富不是夢，那麼真實情況到底如何？

世說新聞╱加州外賣好賺？親測時薪這麼多

2022-03-18 15:34
洛杉磯地區本周油價依然高居全國之首。（記者楊青／攝影）

加州油貼細節出爐 車主最快7月可領400元

2022-03-23 18:07
爾灣市是近年受到新移民喜愛的城市之一。（爾灣市府臉書）

全美10大宜居城 柏克萊、爾灣上榜

2022-03-19 02:16

超人氣

更多 >
細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師

細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師
前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵

前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵
北約秘書長： 中國公然散播謊言和假訊息助俄羅斯

北約秘書長： 中國公然散播謊言和假訊息助俄羅斯
最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光

最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光
廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻

廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻