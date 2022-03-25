我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#26：拜登的北約盟軍峰會「再次警告中國」？

川普為「通俄門」隔6年控告喜萊莉柯林頓一干人

房地產經紀+貸款執照 看清房地產未來走向

【洛杉磯訊】

GoGo Realtors表示，新的銀行放款條約TRID在2015年就已全面更新執行，如果你還是只有一張房地產經紀人執照卻對貸款一無所知，那麼你能讓案子順利結案的機率也就相對低了。不懂貸款等於不懂房地產，因為房貸利息的漲跌幅度及銀行審批的難易程度，深度的主導著房地產的銷售趨勢，如果你只單方面的了解房地產，卻不懂的貸款的程序及銀行的放款模式，那麼你無法透徹地看清楚房地產未來的走向。

很多經紀人不願意考貸款執照是因為害怕數學，所以只想做房地產，但貸款經紀並不需要處理煩雜的數學公式，只要有小學程度基本的「加、減、乘、除」運算即可，和房地產經紀所面臨的難度相比較，實在簡單很多。

房地產經紀及開發公司 GoGo Realtors，旗下擁有房地產教育機構「GoGo Real Estate School 鄭德倫房地產貸款學院」，及銀行放款代理業務「GoGo Funding LLC 德倫資本」。

鄭德倫地產貸款學院提供兩大類型課程：(1) 地產及貸款執照班，中英文解釋教學，配合中英文對照教材，以8-12堂課的時間幫助學員快速取得放地產或貸款執照。(2) 房地產及貸款實務操作班，以八堂課的時間，讓民眾對房地產的買賣及貸款的申請，有一個基礎而正確的觀念。這些都是可以在家進修的課程，免費申請，教學詳情可上網Teaching724.com。

德倫資本是一家專業資產管理公司，專注於加州商住房產改建開發的投資領域。德倫資本現正提供「房地產輕鬆貸」：不看報稅單、利率4%起、最高可借80%，外國人、綠卡、本國人均可。另外還有房地產保證貸：七天放款、不看報稅、不查信用；住宅、商業不動產、建築，外國人、綠卡、本國人均可。詳情可洽626-363-0337或909-867-3188。

房地產 貸款 綠卡

上一則

中國信託銀行鑽石吧分行開幕 提供優利及金飾

下一則

Fellow連任PCC 伍麗娥、鄭博仁背書

延伸閱讀

愈來愈多散房大樓出售 舊金山華埠失色

愈來愈多散房大樓出售 舊金山華埠失色
87.1億 矽谷去年商業房地產市場交易額創新高

87.1億 矽谷去年商業房地產市場交易額創新高
多人競標抬高房價 灣區現在購屋恐是最困難時期

多人競標抬高房價 灣區現在購屋恐是最困難時期
法國影史第一美男 亞蘭德倫不堪病痛所苦打算安樂死

法國影史第一美男 亞蘭德倫不堪病痛所苦打算安樂死
連鎖超市H-E-B進軍達拉斯 籌設4分店

連鎖超市H-E-B進軍達拉斯 籌設4分店
南加5縣房地產 價格上漲銷量跌 洛縣房價比上月跌3.4%

南加5縣房地產 價格上漲銷量跌 洛縣房價比上月跌3.4%

熱門新聞

21日於廣西發生空難的東方航空公司的波音737-800型飛機。（法新社）

東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...

2022-03-21 18:10
東航空難的原因疑似藏在飛機墜毀前的數據細節中

世說新聞／東航空難竟是歷史重演？ 墜機原因疑藏細節

2022-03-22 23:02
加州擬對居民提供加油退稅補貼。（AAA）

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

2022-03-17 15:39
不少人認為，在南加州送外賣日進斗金、發家致富不是夢，那麼真實情況到底如何？

世說新聞╱加州外賣好賺？親測時薪這麼多

2022-03-18 15:34
洛杉磯地區本周油價依然高居全國之首。（記者楊青／攝影）

加州油貼細節出爐 車主最快7月可領400元

2022-03-23 18:07
爾灣市是近年受到新移民喜愛的城市之一。（爾灣市府臉書）

全美10大宜居城 柏克萊、爾灣上榜

2022-03-19 02:16

超人氣

更多 >
細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師

細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師
前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵

前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵
北約秘書長： 中國公然散播謊言和假訊息助俄羅斯

北約秘書長： 中國公然散播謊言和假訊息助俄羅斯
最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光

最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光
廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻

廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻