房地產經紀+貸款執照 看清房地產未來走向

GoGo Realtors表示，新的銀行放款條約TRID在2015年就已全面更新執行，如果你還是只有一張房地產 經紀人執照卻對貸款 一無所知，那麼你能讓案子順利結案的機率也就相對低了。不懂貸款等於不懂房地產，因為房貸利息的漲跌幅度及銀行審批的難易程度，深度的主導著房地產的銷售趨勢，如果你只單方面的了解房地產，卻不懂的貸款的程序及銀行的放款模式，那麼你無法透徹地看清楚房地產未來的走向。

很多經紀人不願意考貸款執照是因為害怕數學，所以只想做房地產，但貸款經紀並不需要處理煩雜的數學公式，只要有小學程度基本的「加、減、乘、除」運算即可，和房地產經紀所面臨的難度相比較，實在簡單很多。

房地產經紀及開發公司 GoGo Realtors，旗下擁有房地產教育機構「GoGo Real Estate School 鄭德倫房地產貸款學院」，及銀行放款代理業務「GoGo Funding LLC 德倫資本」。

鄭德倫地產貸款學院提供兩大類型課程：(1) 地產及貸款執照班，中英文解釋教學，配合中英文對照教材，以8-12堂課的時間幫助學員快速取得放地產或貸款執照。(2) 房地產及貸款實務操作班，以八堂課的時間，讓民眾對房地產的買賣及貸款的申請，有一個基礎而正確的觀念。這些都是可以在家進修的課程，免費申請，教學詳情可上網Teaching724.com。

德倫資本是一家專業資產管理公司，專注於加州商住房產改建開發的投資領域。德倫資本現正提供「房地產輕鬆貸」：不看報稅單、利率4%起、最高可借80%，外國人、綠卡 、本國人均可。另外還有房地產保證貸：七天放款、不看報稅、不查信用；住宅、商業不動產、建築，外國人、綠卡、本國人均可。詳情可洽626-363-0337或909-867-3188。