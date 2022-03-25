中國信託銀行鑽石吧分行開幕 提供優利及金飾

鑽石吧分行

中國信託銀行（CTBC Bank USA）鑽石吧 新分行（見圖）日前開幕，慶祝開業期間推出24個月定存1.00%年利率的開戶好禮，符合開戶條件還可獲得24K純金吊飾。

鑽石吧分行為民眾提供儲蓄、投資 、貸款 、理財等各項業務，地址位於Diamond Hills Shopping Plaza（2783 S Diamond Bar Blvd Unit 2783, Diamond Bar, CA ），電話909 830-4986。

2022年中國信託銀行將持續深耕社區，開設更多實體分行。目前全美共有16家分行遍及加州，紐約州及紐澤西州。預期今年下半年天普市 (Temple City)、托倫斯（Torrance）及哈仙達岡（Hacienda Heights）等地區的新分行將於投入營運，為客戶提供完整的銀行網絡及優質的銀行服務。

除了實體銀行的擴張計畫，中國信託網上及行動銀行也將全新改改版，整合多項轉帳和支付功能，讓客戶輕鬆理財和儲蓄管理。網路開戶三分鐘可完成，並享有優惠利率，瞭解更多詳情可上網www.ctbcbankusa.com。

中國信託銀行擁有母行強大資金及資源做後盾，為客戶的企業建構國際化、多角化的版圖、提供個人全球性及全方位的金融服務。2021年業績表現亮眼，中國信託銀行總資產也創下了43億美元的歷史新高，較去年增長10.9％。銀行貸款增長保持相對穩定，持續保持低信用風險高品質資產及健全的資本實力。

此外，中國信託銀行加入AllPoint免手續費自動提款機網路服務，凡持有中國信託銀行金融卡的客戶，將可在全球超過五萬五千台免收手續費自動提款機提領現金。

除了一般的銀行業務，他們還提供多種房屋貸款方案，並接受海外財產證明及信用紀錄，幫助新移民完成購屋美夢。房屋貸款也可透過網路直接申請房貸。

許多人關心退休後的財務規劃，他們的財富管理團隊，可幫助打造個人化的投資理財計畫，提早規劃你的退休生活。

中國信託銀行身為社區銀行的一員，提供專業個人化的服務，從準備文件到提交申請，專人一對一服務，成功幫助多家華資企業獲得貸款。中國信託銀行為聯邦小型企業署認證的優先核貸銀行，提供多種小型企業商業貸款服務。

中國信託銀行立足美國，放眼全球。母公司中國信託商業銀行(台灣)強大的資源，為全美蓬勃發展的華人社區，提供各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。