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現代汽車 獲八項IIHS最佳安全首選大獎

【洛杉磯訊】
北美現代汽車首席安全官Brian Latouf攝於現代汽車芝加哥車展發布會。
北美現代汽車首席安全官Brian Latouf攝於現代汽車芝加哥車展發布會。

北美現代汽車共榮獲8項2022年公路安全保險協會(IIHS)的最佳安全首選(TSP)、最佳安全首選+ (TSP+)大獎。

現代汽車的休旅車在配備特定大燈時，及在2021年七月後製造的2022 Santa Fe，均具有TSP或TSP+的評級。此外，在2022年迄今為止，獲得大獎的八款現代汽車中，有五款提供可選的環保動力系統。北美現代汽車總公司現代汽車集團(包含現代汽車、起亞，以及Genesis) ，在配備可選的前方防碰撞功能以及特定大燈時，在每個汽車類別中，均獲得了最多的獎項 (11項TSP+，10項TSP，總共21個獎項)，領導業界群雄。

北美現代汽車首席安全官Brian Latouf表示，身為獲得IIHS認可的領導汽車品牌之一，代表了現代汽車工程和安全團隊的顯著表現，並進一步驗證對現代車主和所有駕駛人安全的密切關注。通過現代汽車全新安全測試與調查實驗室的研究，以及最近在芝加哥車展宣布的兒童乘客安全教育項目，現代汽車將持續邁向世界級汽車品牌的旅程。

榮獲2022IIHS最佳安全首選或最佳安全首選+的產品包含：配備特定大燈的2022 Elantra獲TSP，配備特定大燈的2022 Sonata 獲TSP，配備特定大燈的2022 Venue獲TSP，2022 Tucson獲TSP+，2022 Palisade 獲TSP+，在2021年七月後製造的2022 Santa Fe獲TSP+，配備特定大燈的2022 Santa Cruz獲TSP，2022 NEXO獲TSP+。

獲得TSP+是IIHS最佳安全首選大獎中較高的獎項，評選車輛必須在所有六項IIHS耐撞性評估中獲得良好的評級，其中包含駕駛人側前方、乘客側前方、中部前方、側面車頂強度，以及頭枕測試。此外，車輛必須配備獲得先進或是優異評級的前方防碰撞系統，以及在所有配備等級中提供標配的良好、或是可接受評級的大燈。

北美現代汽車專注於人類進步、以及智能代步解決方案。北美現代汽車為美國的消費者提供滿載高科技功能的汽車、休旅車，以及電動車陣容。在2021年旗下820家經銷商在美國總共銷售了超過73萬輛車，近半在阿拉巴馬廠製生產。

汽車 休旅 電動車

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