愛心保險蒙市分公司新張 提供保險專業服務

總經理Kurman Huynh帶領愛心保險（Aixin Insurances Services Inc.）蒙特利分公司多位經理為社區民眾提供專業保險服務。

愛心保險 （Aixin Insurances Services Inc.）蒙特利分公司新張，由總經理Kurman Huynh帶領多位經理和保險代理人，為社區民眾提供專業保險服務。

Kurman Huynh於1994年在大都會 人壽金融服務公司，開始他的保險職業生涯。

Kurman最初只是一名代理人，幾年後升任分公司副總，協助總經理建立大都會人壽工業市分公司。

隨後，Kurman於2005年加入AIG，擔任副總，2008年晉升為資深副總經理。Kurman的行業經驗跨越30年，獲得過無數公司和行業獎項。這包括行業管理獎、百萬圓桌獎、AIG精英會議資格賽多年，以及AIG享有盛譽的管理者戒指獲得者。

Kurman目前是愛心保險公司蒙特利分公司的總經理、他的目標是提供一個保險與退休 行業領先的平台，專注培訓和支持下一代金融專業人士。同時，為南加地區的客戶提供一流的客戶服務。

可聯繫Kurman了解更多關於在愛心保險的就業機會，以及多家頂級運營商的人壽保險和退休計劃的任何問題。可去電626-277-8280，或email至：[email protected]。另可訪問該公司網站：www.aixinusa.com，了解有關他們位於北加州聖荷西公司總部的更多信息。