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大華超市母親節兒童繪畫比賽 接受報名

錢麗華
大華超市2022母親節兒童繪畫比賽接受報名中。
大華超市2022母親節兒童繪畫比賽接受報名中。

洛杉磯訊】大華超級市場2022母親節兒童繪畫比賽(見圖)，開始接受報名，今年的繪畫主題是「Design A Cake For Mom / 為媽媽設計一個蛋糕」， 鼓勵孩童以繪畫的方式，發揮創意來表達對母親最誠摯的敬愛。截件日是4月10日。

大華超市為與社區做緊密連結，持續推出各項活動，其中，年度舉辦的母親節兒童繪畫比賽為一受到相當迴嚮的競賽。大華表示，今年的繪畫主題可以讓孩子們發揮想像力， 以手中的畫筆，繪出獻給媽媽親手設計的甜蜜蛋糕，同時，也鼓勵孩童們在伴隨著媽媽在大華超市購物時，不妨以眼中所見的新鮮食材為藍圖， 畫出裝飾豐盛、呈現滿滿愛意的蛋糕。

比賽組別分為兩組：(A) 兒童組年齡為4歲至8歲，(B) 少年組年齡為9歲至13歲。以截件日當天實際足歲年齡為準。即日起至4月10日期間，可到大華超級市場免費領取報名表和畫紙，作品完成後可至鄰近的大華超市遞交。獲獎者將在4月22日或之後通過電子郵件收到通知。得獎名單及作品於5月6日起，在大華超級市場的網站主頁展出。

大華超市為各組別的獲獎者準備了豐富的獎品，總計將有112名得獎者。A組兒童組的獎項包括：(一) 大華慈善基金會特別獎三名，各得獎杯一座 ，獎金500元，

(二)特優獎五名，各得獎盃一座，大華禮卡一張；價值100元 ，(三)優勝獎十名，各得獎盃一座，大華禮卡一張；價值 50元， (四)佳作十名，各得獎盃一座，大華禮卡一張；價值25 元。

B組少年組的獎項包括：(一) 大華慈善基金會特別獎三名，各得獎杯一座 ，獎金500元，(二) 特優獎五名，各得獎盃一座，大華禮卡一張；價值100元，(三)優勝獎十名，各得獎盃一座，大華禮卡一張；價值50元，(四)佳作十名，各得獎盃一座，大華禮卡一張；價值25元。

有關大華超級市場2022母親節兒童繪畫比賽參賽詳情，及須遵守的官方比賽規則，可至各大華店內閱覽活動海報，或是上網www.99ranch.com查詢。

母親節 洛杉磯

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