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紅太陽地板城 售實心硬木地板/耐磨地板

陳俊材

洛杉磯訊】聖蓋博市的紅太陽地板城，最近大量進口全新款式木地板，而且是工厰直銷，質量有保證，歡迎批發零售。

紅太陽地板城專們銷售眾多的高級實心硬木地板、及美國名牌耐磨地板，例如：柚木、櫻桃木、橡木、楓木等系列；不但彫紋色澤獨特、淡雅高貴各具特色、而且都有國際品質保證體系ISO 9001，以及英國BSI合格證 FM 57269，帶給消費者信心及安心。該公司對於店裡銷售的產品質量，要求近乎苛求，無論是木地板的精度、基材的完美、板面、漆面質量、及材種等等，一律精挑細選嚴謹把關。

紅太陽地板城表示，在他們經驗中最令客户感到物超所值的，是他們代理的美國名牌耐磨地板ELE STAR， 12mm高級水晶豪華耐磨地板。透過他們經驗豐富的施工團隊，加上採用高品質的材料與配件，提供了全方位的滿意服務。

紅太陽地板城不論批發零售都歡迎，其營業時間是：週一至週六的上午 8時至下午5時，週日公休。免費估價熱線是626-614-0588。或上網ww.redsunfloorcity.com。公司地址在：5099 Walnut Grove, San Gabriel, CA 。

聖蓋博 洛杉磯 英國

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