全民保險 3/25線上講座分享理賠案例

全民保險 3月25日免費線上人壽保險理賠實例分享：你買的人壽保險真的會理賠嗎？

全民保險表示，一名80多歲的老婦人，突然收到她所購買的人壽保險公司寄來通知，她的人壽保險即將失效，如果要繼續維持保單，她需要補繳約兩萬美金的保費 ，隔年，她仍須繼續繳費且保費將會更高。老婦人表示，她從來沒有遲繳過保費，當初購買時，她的保險經紀說這份保單將會終生有效，而且也可以從保單中拿錢出來用。為什麼現在保險公司要她補繳保費？最終因老婦人無力支付高額保費，只能無奈接受保單失效的結果。

新冠疫情 造成全球超過600萬人離世；俄烏戰爭爆發也已造成超過1萬5千人不幸喪生，天災人禍頻傳，「保險」是風險規避重要的工具，往往能有效地轉嫁民眾的風險與損失，因此大部分的人在配置資產時會加上「人壽保險」，不僅能起到保障家庭的功能，更能做到資產增值與傳承的作用。市面上的人壽保險有種類繁多，各有不同的福利及理賠內容。許多人在購買人壽保險時，對保單的福利與理賠內容往往不求甚解，又或著購買人壽保險後不再檢視保單的內容，等到多年後收到保險公司的通知，才發現保單即將失效，需要額外支付極大的成本才能繼續維持保單。那麼，民眾在購買人壽保險時，到底該注意哪些細節？什麼情況下，你的人壽保險有可能不理賠?

「全民保險」將於3月25日星期五上午10點舉辦免費線上講座「全民講堂」，分享人壽保險實際理賠案例，並為你一一解答各項問題：有哪些人壽保險陷阱你該避免？戰爭、疫情、生病或意外身故，保險公司都會理賠嗎？利率屢創新低，對你的保單會有影響嗎？通貨膨脹下，你所購買的保單未來能抵抗通膨嗎？股市跌宕起伏，你的保單真的能保本嗎？不小心遲繳保費，保單還能終身有效嗎？人壽保險裡的錢，拿出來用會造成保單失效嗎？受益人提前離世，將來保單理賠誰有資格拿到？幫小孩買的保單，沒有第二順位持有人，萬一你不幸提早離世，誰有權利持有保單？保單被保人與受益人同時離開，理賠金屬於誰的遺產？線上報名 https://bit.ly/364MfvV， 電話報名撥打626-873-1618。

「全民保險」歡迎民眾去電諮詢各類相關問題。羅蘭岡辦公室電話626-363-2228，地址：17506 Colima Road，#201， 爾灣辦公室電話 949-943-1789；地址980 Roosevelt，#200A，網址www.anyinsurances.com。