Citi 花旗銀行 虎年24K純金贈禮 3/31截止

Citi 2022年新春促銷活動獨家設計金墜及金虎擺飾。(金墜不包含金項鏈)

延續生氣盎然的新春格局，Citi（花旗銀行）每年於農曆春節期間，都會精心設計獨樹一幟的年節24K純金贈禮，為顧客和親友增添暖心祝福。不論新或現有的Citi客戶，存入符合金額，便可獲享精心設計的贈品。該贈禮將於3月31日截止，歡迎現在就加入活動，把好運帶回家。

這項限時推出的Citi虎年新春開運禮相當精緻，作為禮物更能表達滿滿誠意，獨特設計還會讓收禮人感覺到你的好品味。除了24K純金金墜、金虎擺飾，Citi禮物中還有琉璃水晶虎擺飾。

虎自古以來便是力量、成功和自信的象徵。琉璃经过一千四百多度高温淬炼煉，如同虎在野外忍受着残酷的自然环境，依然敢于突破界限、不惧冒险，熠熠生辉。因此琉璃工房「圓滿上登峰」水晶虎擺飾，也適合送給專注事業的親友。

Citi獨家24K純金的「福運滿滿」金虎擺飾、和琉璃工房「阿猛」水晶虎擺飾，放在家中精緻體面，如作為朋支新居入伙，還是開店賀禮，也都很有意義。

Citi獨家24K純金「鑲晶虎紋金墜」和獨家24K純金「晶眼虎嘯金墜」，設計簡潔，輪廓鮮明，隨意配搭都能彰顯與眾不同的品味。另18K「金元寶金墜」、24K純金「金虎迎福金墜」、24K純金「王者之虎金墜」，三款均萌動可愛，寓意新的一年裡金銀滿屋，虎年氣運暢旺。

想獲得以上精心獨家設計的贈品，需存入金額如下：（1）合格存款25,000元 - 49,999.99元，贈品「18K金元寶金墜」，零售價149元。（2）合格存款50,000 - 99,999.99元，贈品「24K純金金虎迎福金墜」，零售價250元。（3）合格存款100,000 - 199,999.99元，贈品「24K純金王者之虎金墜」，零售價400元。（4）合格存款200,000 - 499,999.99元，贈品「24K純金晶眼虎嘯金墜 + 琉璃工房阿猛水晶虎擺飾」，零售價650元。（5）合格存款500,000 - $999,999.99元，贈品「24K純金福運滿滿金虎擺飾 + 18K金元寶金墜」，零售價1,049元。（6）合格存款1,000,000 元和更多，贈品「24K純金王者之虎金墜 + 24K純金鑲晶虎紋金墜 + 24K純金福運滿滿金虎擺飾 + 琉璃工房阿猛水晶虎擺飾 + 琉璃工房圓滿上登峰水晶虎擺飾」，零售價2,500元。

了解更多關於贈品詳情可洽詢當地的Citi分行，或前往citi.com/LunarNewYear瞭解詳情。

Citi 為全球主要的金融服務公司，擁有約近2億個客戶帳戶，營業據點遍布世界160多個國家和區域。 Citi為消費者、企業、政府和法人提供廣泛的金融產品與服務，包括客戶銀行服務與信貸、企業與投資 銀行、證券 經紀、交易服務和財富管理。更多資訊可上網 www.citigroup.com 。