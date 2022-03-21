華明勝律師事務所 為客戶爭取應有權益

華明勝律師事務所的律師和工作團隊。

位於洛杉磯聖蓋博谷區的「華明勝律師事務所」，在車禍、工傷、移民 、勞工法、刑事辯護、人體傷害與社安福利 等領域，都擁有專業的律師與經驗豐富的資深法律助理團隊，為客戶爭取應有權益。

華明勝律師事務所表示，事務所不但律師陣容強大，而且團隊有英語、國語、廣東話、台語、西班牙語等多語言優勢，還提供給客戶個人化的選擇，讓客戶在無語言障礙的情況下，取得詳細且高品質的專業法律服務。

該律師事務所自1984年便一直為客戶服務，並以替客戶爭取最大權益，提供客戶個人化且專業的法律諮詢為目標。他們的移民法律團隊，服務過的客戶跨越50州甚至遍及全球。專業的移民法律團隊，將會一路陪伴客戶完成辦理移民申請程序，強大陣容的人體傷害律師團隊，也會以客戶的最大權益為目標，經驗豐富的工傷與社安部門，更會為客戶爭取理應享有的福利。

當生活中出現問題或者面臨著法律的挑戰，他們會幫助獲得法律的公正和實現目標。在38年來不斷地礦張服務範圍至北加州 、內華達州、德州等都設立了分公司，該律師事務所代表的客戶，來自跨州甚至跨國的不同背景、不同文化的客人和案件，他們都會全力以赴。

如有關任何相關的法律問題，可撥打華明勝律師事務所(Law Offices of Scott Warmuth)華語諮詢專線626-282-6868，他們的法律團隊將會提供服務。