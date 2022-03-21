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奧利昂私立學校 招收各年級學生 附設航空課程

【洛杉磯訊】
航空課程圖片
航空課程圖片

位於安大略市的奧利昂私立學校（Orion International Academy），是內陸帝國華資優質私立學校，招收幼稚園至高中學生並附設航空課程，一所學校三種學級，同時該校首創9-12年級的航空升學實作和課程（見圖），有配合升大學及之後的就業規劃及輔導，從基礎專業知識到實際駕駛飛機。

創辦人是早年自台灣到美國留學的黃瑞嘉（Richard Huang）和吳靜苓（Sally Wu）夫婦。學校成立於2013年，最早在巴沙迪那市William Carey International University校區。兩位創辦者立志培養年輕人成為國際各領域領導者，創造更美好前景。

該校獲得美國WASC及Cognia認證，並有 NCAA及UC A-G課程認可。此外，獲得College Board Level II School認證，學校獲批：PLAN，PSAT/NMSQT,以及AP考試。同時該校所有教授的課程，均符合進入加大系統的UC A-G的七個學科領域的嚴格課程順序。

吳創辦人介紹，該校高中畢業生百分百升入四年制大學。高中畢業生可獲得AP Capstone Diploma。高中四年時，學生就可準備很好升入大學基礎課程。學生參與Global/Community Action，學校創辦後，陸續有學生到世界多地包括亞洲、中南美洲從事文化交流、國際義工、英語教育等活動。

該校高中生可以參加高中雙註冊計畫（High School Dual Enrollment），讓高中生在完成高中文憑時，也拿了部分大學課程，可以縮短升入大學後的學習時間。吳創辦人說，快速完成高中計畫（Fast-Track High School Program），則可讓學生三年就獲得高中畢業文憑，提早申請理想大學。

該校特有的航空維修及飛行課程（Aviation Pathways Program）。因學校創辦者也是航空愛好者，學校開設飛機維修與飛行課程，可以維修單引擎小飛機，一直到波音777大型飛機。課程主講教師是資深美國飛行員和機師。創辦人希望學生在高中階段，有機會接觸航空項目，因為有部分學生雖然有航空愛好，但不知道如何邁入航空業，奧利昂私立中學就為他們打開了一扇職業培養大門。

該校有教學飛機，學生們可以動手維修實踐，或其它項目。學生有意願成為飛行員，學校在九年級時，提供學生十個小時飛行實踐，隨著年級增加，飛行實踐時間也會相應增多。一直到12年級時，就會補齊所有需要考試的飛行時數。高中畢業時，就可以獲得私人飛行執照。

在奧利昂私立學校，有華裔學生，也有其他亞洲國家移民後代，還有白人、西裔等不同族裔，以及來自歐洲多家的國際學生。學校因人數少，教學質量可以得到貫徹，每一名學生都能獲得關注和培養，讓家長們放心。目前該校招生範圍在內陸安大略地區，未來隨著各地分校建立，招生範圍也會逐漸擴大。

想瞭解更多詳情可洽909-999-0025，學校地址11255 Central Ave. Ontario CA。

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