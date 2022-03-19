美國奧淇金融及宏盛保險理財 圓滿舉行年會

美國奧淇國際金融及美國宏盛保險 與理財「2022年會及高峰論壇」，日前於洛杉磯聖蓋博 喜來登酒完滿舉行。

作為該公司的傳統，開年誌慶年會高峰論壇已經舉辦了十幾屆。今年年會的主題是「伴我同行 Stand By Me 」，意為希望在新的一年，無論遇到多大的困難，都可以陪伴大家「疫同走過，疫後重生 」，共度難關。

年會共宴請400餘人，美國奧淇國際金融及美國宏盛保險與理財的總裁兼CEO黃海蒂致開幕辭（見圖），並向2021年的鑽石、白金、黃金合作夥伴，及年度最佳員工進行了表彰和嘉獎。

本次年會特邀世界500強知名金融保險公司，有Global Atlantic、AIG、Prudential、National Western Life、Allianz Life, National Life Group、Nationwide、MassMutual、Lincoln Financial and Symetra等，還特別邀請了全美各地的金融保險精英、律師、會計師、地產經紀及其他行業的專業人士，社區領袖等，共襄盛舉，聖蓋博市長Tony Ding並向CEO黃海蒂頒發賀狀。

回顧2021年美國奧淇宏盛，搬遷和擴建了費城、波士頓和紐約的東海岸辦事處，成為行業中發展迅速的總代理之一。過去的一年雖然非常具有挑戰性，在同舟共濟的合作夥伴們的努力下，創造出了傲人的業績。展望2022年，該公司表示，看到的機會和希望多於困難和挑戰。將繼續為合作夥伴代理商和所有有價值的客戶，帶來卓越和超價值的產品。

另有年會高峰論壇，由總裁黃海蒂、華人律師郜鵬、華興保險總裁張國興、及前北美華人協會會長李崇正會計師等，針對俄、烏軍事衝突對國際局勢的影響，美國稅法改革和新政策、後疫情 時代、供應鏈的惡化、通貨膨脹的壓力、美聯儲加息「絕招」、金融保險行業面對疫情、面對戰爭及政治危機的可能應對措施等，分享他們的看法。

該公司表示，新的一年在金融保險行業繼續發光發熱，堅持「深」與「精」的理念方針，提供包括稅務規劃、企業延續、信託傳承、保費融資、教育基金及退休計劃等在內，全面多樣的金融保險服務，同時也會把工作重點放在最擅長的人壽保險、財富傳承及全球資產配置方面。

該公司擁有4000多名財務管理及保險與理財的高端專業人士，在全美20個分公司提供專業服務，洽詢電話1-800-340-1688或至網址www.gpfis.com瀏覽詳情，地址在18631 E. Gale Ave., City Of Industry, CA。