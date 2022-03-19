我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喜劇泰斗顧寶明心肺衰竭逝世 享壽71歲

最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升

美國奧淇金融及宏盛保險理財 圓滿舉行年會

【洛杉磯訊】

美國奧淇國際金融及美國宏盛保險與理財「2022年會及高峰論壇」，日前於洛杉磯聖蓋博喜來登酒完滿舉行。

作為該公司的傳統，開年誌慶年會高峰論壇已經舉辦了十幾屆。今年年會的主題是「伴我同行 Stand By Me 」，意為希望在新的一年，無論遇到多大的困難，都可以陪伴大家「疫同走過，疫後重生 」，共度難關。

年會共宴請400餘人，美國奧淇國際金融及美國宏盛保險與理財的總裁兼CEO黃海蒂致開幕辭（見圖），並向2021年的鑽石、白金、黃金合作夥伴，及年度最佳員工進行了表彰和嘉獎。

本次年會特邀世界500強知名金融保險公司，有Global Atlantic、AIG、Prudential、National Western Life、Allianz Life, National Life Group、Nationwide、MassMutual、Lincoln Financial and Symetra等，還特別邀請了全美各地的金融保險精英、律師、會計師、地產經紀及其他行業的專業人士，社區領袖等，共襄盛舉，聖蓋博市長Tony Ding並向CEO黃海蒂頒發賀狀。

回顧2021年美國奧淇宏盛，搬遷和擴建了費城、波士頓和紐約的東海岸辦事處，成為行業中發展迅速的總代理之一。過去的一年雖然非常具有挑戰性，在同舟共濟的合作夥伴們的努力下，創造出了傲人的業績。展望2022年，該公司表示，看到的機會和希望多於困難和挑戰。將繼續為合作夥伴代理商和所有有價值的客戶，帶來卓越和超價值的產品。

另有年會高峰論壇，由總裁黃海蒂、華人律師郜鵬、華興保險總裁張國興、及前北美華人協會會長李崇正會計師等，針對俄、烏軍事衝突對國際局勢的影響，美國稅法改革和新政策、後疫情時代、供應鏈的惡化、通貨膨脹的壓力、美聯儲加息「絕招」、金融保險行業面對疫情、面對戰爭及政治危機的可能應對措施等，分享他們的看法。

該公司表示，新的一年在金融保險行業繼續發光發熱，堅持「深」與「精」的理念方針，提供包括稅務規劃、企業延續、信託傳承、保費融資、教育基金及退休計劃等在內，全面多樣的金融保險服務，同時也會把工作重點放在最擅長的人壽保險、財富傳承及全球資產配置方面。

該公司擁有4000多名財務管理及保險與理財的高端專業人士，在全美20個分公司提供專業服務，洽詢電話1-800-340-1688或至網址www.gpfis.com瀏覽詳情，地址在18631 E. Gale Ave., City Of Industry, CA。

保險 疫情 聖蓋博

上一則

華美銀行與BayaniPay 推出第一家菲裔手機銀行

下一則

春假即將來臨機場客流量激增

延伸閱讀

布林肯：普亭是戰犯 美正蒐集罪證

布林肯：普亭是戰犯 美正蒐集罪證
研究：中國90後及大學畢業生 對美國印象更差

研究：中國90後及大學畢業生 對美國印象更差
美國慈濟4月16日舉行健走 擬募款做醫療和教育經費

美國慈濟4月16日舉行健走 擬募款做醫療和教育經費
繼續施壓 九大強權推出多邊工作小組 打擊俄國寡頭

繼續施壓 九大強權推出多邊工作小組 打擊俄國寡頭
美國新法防情報員成傭兵 禁退休後30個月內服務他國

美國新法防情報員成傭兵 禁退休後30個月內服務他國
名人二代紛進模特兒圈 賈伯斯女兒也簽約

名人二代紛進模特兒圈 賈伯斯女兒也簽約

熱門新聞

聖地牙哥（San diego )一名47歲的華人女性李燕（Yan Li，譯音）日前在警方執法時被警方擊斃，背後原因令人唏噓。（警方視頻截圖）

南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

2022-03-14 20:55

在銀行和子女開聯名帳戶學問多 提逾1萬5可能形成贈與

2022-03-15 13:59
圖一：警方視頻顯示，李燕持刀刺向警察。（警方視頻截圖）

華裔女博士欠HOA費 見驅逐令情緒激動 刺警遭當場擊斃

2022-03-15 02:20
加州擬對居民提供加油退稅補貼。（AAA）

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

2022-03-17 15:39
圖為美國賓州為12歲到17歲青少年施打輝瑞/BNT加強劑。（路透）

南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世

2022-03-13 17:50
如今隨著美國通貨膨脹、物價提高，小費是否也該水漲船高。

世說新聞╱小費也調漲？如今給多少才合適

2022-03-11 17:08

超人氣

更多 >
中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願
白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場
86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」

86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」
英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰
霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死

霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死