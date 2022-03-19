華美銀行與BayaniPay 推出第一家菲裔手機銀行

華美銀行與BayaniPay簽訂合同，推出第一家菲律賓裔美國新銀行。這是華美銀行第一次提供其數字銀行平台給第三方、實現銀行即時服務。

BayaniPay旨在減少420萬美國菲律賓移民開立銀行賬戶、和無縫跨境付款的障礙。BayaniPay於2021年11月進入市場，提供從加州 到菲律賓和市場的外匯匯率 。除了華美銀行，BayaniPay還有與包括菲律賓最大的銀行BDO Unibank和Seafood City(美國最大的菲律賓連鎖超市)合作。

BavaniPay首席執行官Winston Damarillo（圖中，吳鴻鈞攝）表示，菲裔美國人是美國最大的亞裔美國人群體之一，擁有145億美元的購買力。儘管市場規模龐大，但沒有一家銀行迎合菲裔美國人在美國和菲律賓的財務需求。作為一名移民，他對全球金融服務有親身經驗，促成他創建BavaniPay。

華美銀行首席運營官兼行政副總裁Parker Shi（圖右一）表示，作為美國和亞洲之間首屈一指的金融橋梁，華美銀行開發了強大的數位銀行能力，來滿足客戶跨境需求，為世界各地的客戶提供適合其生活方式的全面解決方案。這夥伴關係使像BayaniPay這樣的金融科技提供商，能嵌入華美銀行的產品和服務，以服務於全新的客戶群體。

BavaniPay與華美銀行設計的無國界銀行業務，解決因為傳統銀行業務的障礙，包括高額費用和繁重的申請流程。數位新銀行（neobank）對於銀行不足的人來說，是有吸引力的低成本解決方案。

BayaniPay董事會副主席Philip Thong（圖左一）表示，推出後，BayaniPay的新銀行產品將包括（1） 輕鬆數字支票 賬戶（由華美銀行提供支持）： 用戶將能夠申請開立FDIC保險的支票賬戶，而無需去實體銀行，通過BayaniPay網頁應用程序定位。由華美銀行提供支持的簡易數字支票賬戶，沒有最低存款或餘額維護要求。（2） Visa借記卡：用戶可以選擇接收BayaniPay和華美銀行聯名Visa信用卡、與他們的Easy Digital Checking帳戶關聯的借記卡，可用於零售商和美國各地的網絡自動取款機。（3）零費用，更快的菲律賓匯款：BayaniPay客戶可以繼續享受其核心功能-市場領先的匯率和零費用匯款，現已在實時。

BayaniPay的新銀行定於2022年春季在加州推出，並將盡數拓展到美國其他地區。