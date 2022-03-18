傑出水管工程公司 承接大小工程 價格合理

傑出水管工程公司（ Jays Plumbing ）是保險 公司認證維修專家。設有下水道内視鏡檢查，疏通管道髒水，室内地板水泥地漏水等不需要拆，即可解決。該公司通過由其 CEO 親自研發，並獲得美國專利的Manifold-pipe 檢測 機，非常精准，無論工程大小，可讓消費者節省時間與金錢，迅速解決，不僅客戶滿意且價格合理。有需要的工程修理人員還可與他們聯絡，購買專利工具。

Jays Plumbing 擁有加州 執照，20多年的豐富經驗，承接大小工程，維修安裝各式熱水器，水龍頭，水槽，攪碎機，洗面臺。工程方面，排水管裝置工程，探查漏水，排水管疏通等。最新設備可解決地下超過100尺的管道，解決地下，墻壁内，水泥下的問題。安裝瓦斯地震關閉閥等。

傑出水管工程公司負責人親自研發的e-PIPE，也是韓國社區第一位，利用e-pipe修復管道内部形成固體薄膜防止漏水。

該公司自備Hi-V-CO工程卡車，車内設備齊全，Hi –V-CO卡車是一般小車容載量的5倍。Jays Plumbing工程卡車内，會隨時備有熱水爐，馬桶，各種水管，接頭，工程所需的所有材料。在修理過程中，無需每次出去夠買，為消費者節省時間及金錢。也因此，消費者可以以較低的價格獲得良好的服務。

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