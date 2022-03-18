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韓國品牌Cuckoo 家用電器博覽會中 備受矚目

【洛杉磯訊】

韓國綜合家用電器品牌Cuckoo美國分公司，日前參加了在芝加哥舉辦的北美最大的國際家用電器博覽會(IHS)。在博覽會中展示了電飯鍋、淨水器、空氣淨化器、寵物烘乾屋與LED 面膜等多樣的產品（見圖）。其中中型空氣淨化器、3人用IH高壓電飯鍋與寵物烘乾屋倍受買家關注。

該公司表示，Cuckoo新上市的中型空氣淨化器(CAC-K1910FW)的特點是可淨化470平方尺的空間，並有5層過濾功能，採用「H13高效空氣過濾器hepa過濾網」， 可過濾空氣中 99.97% 的有害顆粒物，以及UV-C 燈及霧霾感應功能，可過濾平時感覺不到的細菌等微生物。

今年春季將上市的3人用IH高壓電飯鍋(CRP-MHTR0309F)，適合於越來越多的單人及倆人家庭使用。Cuckoo獨創的「IH壓力」技術，可輕鬆轉換超高壓與無壓功能，不僅享受美味米飯也可用於製作其它美味佳餚。

在今年夏天計畫上市的寵物烘乾屋(ND-A0610F)，則是一款「360度立體烘乾」機，寵物每次室外活動後可使用「空氣洗澡」功能，擁有幫助寵物睡眠的「調節溫度睡眠模式」等，不同於普通寵物烘乾屋的功能。

公司負責人表示，Cuckoo以卓越的品質與設計受美國銷售者的喜愛，為滿足不同消費群的需求，除目前銷售的廚房家電以外，還會提供電子美容電器、寵物專用電器等多樣化的產品，擴大美國市場。

Cuckoo自2017年首次進入美國市場以來，在短短5年內累積銷售額達1億美元，而近日將啟用喜瑞都 75,000 sq. ft.的倉庫，加快擴大美國市場的腳步。

至於擁有80多年歷史的美國芝加哥國際家庭用品博覽會，在1939年首次開辦，並與香港家庭電器博覽會、德國製成品博覽會，並稱世界三大家庭用品博覽會。

芝加哥 香港 喜瑞都

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