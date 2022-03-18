劉美芳律師著作 來一碗法律大補湯 歡迎索取

劉美芳律師事務所在邁入35年之際，出版第一本專業著作「來一碗法律大補湯」，將劉律師的實務經驗以 60篇代表故事，精編彙整出在美生活法律知識。首發一千本歡迎索取，有興趣讀者可去信或去電詢問。

此書企劃的目的，在為民眾增進對美國加州 法律的常識，在兩百多頁的法律大補湯內容中，分民事法、商業法、婚姻法、遺產法四大主題篇，其中，每一件「法律疑難」實例經簡明敘述後，均以「律師有方」做簡解，另提供「法律小補帖」做溫馨提示，讓原本沈重的問題閱來淺顯又易懂。

自1986年在華人 社區開業至今，35年來，劉美芳律師事務所經手辦過無數令人印象深刻的案件，劉美芳談到，如果把每一個案件都當作一個故事來說的話，那麼就會有無數感人肺腑的故事，他山之石，可以攻玉；他人之事，可以為鏡。

為出版「來一碗法律大補湯」，劉美芳律師篩選出60個較具有代表性的案件，以簡短的故事為法律大補湯一書開出第一鍋，也希經由這些故事，讓華人觀察大千世界芸芸眾生相，再細看法律在日常生活中扮演的重要角色，同時，更從故事中吸取他人經驗，轉化成為自己的知識財產，運用在平日。劉美芳指出，在美國打官司，不但勞民傷財且耗時數載，遇到法律問題，一定要找經驗豐富、專業負責的好律師，針對個案仔細分析研究，謀定後動，方為上策。

來自台灣的劉美芳律師，處事風格果斷，擅洞察人心，長年在洛杉磯 地檢處、法律界、高等法院的歷練，更造就了她百折不撓，幫助華人贏得公正的使命感。 群策群力一向是其事務所不變的堅持。她的團隊擁有多位資深訴訟律師 (前排左至右) 詹姆士律師、劉美芳律師、布蘭登律師、白翠霞律師，(後排中、右)曹菁律師、陸菁律師；專屬法務助理吳雅各(後左)以及各部門行政人員，各司其職，大家共同的目標就是為當事人爭取最大權益。

有意索取「來一碗法律大補湯 Legal Soup Du Jour」 書籍，可電郵至[email protected]或電 (626) 810-9300。劉美芳律師事務所 (Castleton Law Group) 地址 17800 Castleton St., Suite 630, City of Industry, CA，網址www.castletonlaw.com。