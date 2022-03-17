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JP Morgan結束 員工招聘禁令

【洛杉磯訊】

近日，摩根大通（JP Morgan）表示，將從4月4日起終止對未接種疫苗人員的招聘禁令。

對未接種疫苗的員工進行強制性 COVID-19 檢測、要求員工報告冠狀病毒感染、以及相關的接觸者追踪和通知，也將於4月4日停止。此外，接種疫苗和未接種疫苗的員工也可以選擇在公司辦公室佩戴口罩，立即生效。

該銀行表示：「在美國各地，隨著我們繼續看到病例減少、限制解除以及日常活動更加靈活，我們正在學習與COVID共存，這是我們新常態的一部分。病毒已經轉變為導致不太嚴重的疾病，現在有高水平的疫苗免疫力和對感染的自然免疫力，我們再次享受定期在辦公室一起工作帶來的好處。」

摩根大通強調，它將繼續通過免費的家庭檢測試劑盒提供自願檢測，要求將響應輸入其疫苗記錄工具，並保持其當前的隔離和檢疫指南到位。紐約市員工必須繼續滿足公司的疫苗接種要求，直到該市解除禁令。

該銀行敦促患有新冠病毒、或出現任何其他傳染病症狀的個人避免進入辦公室，並決定是否通知與密切接觸的同事時，要運用良好的判斷力和常識。

摩根大通和高盛已於2月1日開始將員工召回辦公室。與此同時，花旗集團和富國銀行計劃在3月中旬開始讓員工回到辦公室。（劉柏江譯）

疫苗 檢測 免疫力

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