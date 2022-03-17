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韓國人蔘公社 KORESELECT系列產品 在美上市

【洛杉磯訊】
韓國人蔘公社（KGC）日前正式在美國市場發佈KORESELECT產品。
韓國人蔘公社（KGC）日前正式在美國市場發佈KORESELECT產品。

韓國人蔘公社（KGC），日前正式在美國市場發佈KORESELECT產品，並於2022年天然產品西部博覽會 (Natural Products Expo West) 中，展出這一優質多樣的系列產品。

韓國人蔘公社成立於1899年，是最資深可靠的高麗蔘品牌，也是歷史悠久享譽盛名的紅蔘製造商。KGC品牌系列包括正官庄、Good Base和彤人秘，還有重點進入美國主流市場的KORESELECT。KGC提供優質、傳統工藝收穫的高麗紅蔘，被認為更具功效。

韓國人蔘公社遵循優化的採購流程。先用兩年時間對每塊田地進行準備和滋養，使得每株植物都得以生長六年，並達到其最佳成熟狀態；而每塊田地在下一個耕種期前又需經歷整十年的休耕期。

長期以來，人蔘一直因其對整體健康有益而聞名，尤其是在亞洲傳統醫學領域。高麗紅蔘，學名Panax Ginseng，通常被認為是人蔘家族中最有效的一種。高麗紅蔘含有多達32種皂苷種類，它所含有的多種有價值的皂苷，比如Rb1，可以幫助維持肝臟健康和大腦功能。其它潛在益處包括增強免疫系統、提升耐力和能量、促進血液循環等。

KORESELECT系列產品均由六年根高麗紅蔘製成，可促進血液循環、提升能量，並支持免疫力。KGC參展天然產品西部博覽會及KORESELECT系列產品的發佈，成為亞洲傳統醫學與主流保健方法的橋樑。

此系列產品包括KORESELECT健康、KORESELECT能量、KORESELECT免疫、KORESELECT耐力，和KORESELECT均衡。此系列產品不含轉基因、100%純素、不含咖啡因、GMP質量保證，不含人工色素、香料、防腐劑、乳製品、魚、蛋或堅果。

「韓國人蔘公社的使命是為人們提供最好的高麗紅蔘產品」韓國人蔘公社銷售副總裁Adam M. Goodman說：「美國市場的發展是我們的首要任務，我們也十分高興在西部博覽會中面見其他行業領袖，探討我們對美國消費者共同的承諾與服務。」

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