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林大衛提醒 要懂得利用相關保險保護自己

柳香淑

【洛杉磯訊 】資深保險業專家林大衛，針對疫情期間如何使用商業保險理賠，如員工控告業主不合理解雇，疫情期間各種歧視，性騷擾等行為都會引來勞工相關訴訟。雇主要懂得利用相關保險保護自己，如有需要勞工海報及免費的性騷擾網上課程，HR管理諮詢也可聯絡他們。

他特別提醒屋主房屋保險一定要買，它涵蓋了大家很大的資產，房屋保險有許多不同類型，從不同類型的風險，來選擇各種保險項目，尤其是重建費用，絕對不要疏忽。

擁有六家分公司、代理幾十家A 級保險公司的林大衞保險團隊，具備網路報價及服務系統，只要一通電話，留下資訊，訓練有素的保險經紀能夠迅速由網路報價系統中，選擇便宜又可靠的汽車、房屋、商業、勞工保險及個人團體健康保險，比價後經由電話使用支票或credit card 付費後，保單即刻生効，並且可由一般信件，電子信件，短訊，傳真等直接發送給客戶。

疫情期間，林大衞商業保險團隊提供商業及勞工保險特殊折扣價，業主只要在商業及勞工保險到期前去個電話，就可以知道到底能夠節省多少保費。汽車與房屋保險也有特別優惠。

林大衛保險表示，他們團隊除了能夠由多家A 級保險公司，選擇價格合理又可靠的保險，亦不忽視保障的內容，從林大衛團隊出去的每張保單他們都會負責到底。另外一個特點就是六家分行任何一家，都有在訓練8至20年的保險經紀為客戶服務。

他們特別提醒屋主，出租房子時一定要做Credit Check，以免房子被用作大麻屋，另外只要房客有提出任何修理，黴菌等反應時，不要置之不理，找專業人士檢查修理，把收據等文件準備好保護自己，以免將來被告。

房屋保險該公司可以協助添加或減少民衆的保險內容，找到適合的房屋保險。如房東的住宅消防保障，或為家中的珠寶等重要個人財產投保。該公司保險專業人士諮詢報價及服務電話：800-778-8588， 800-778-8588，或電郵 [email protected]

其分公司聯絡方式Northridge：電話818-734-1988，地址9250 Reseda Blvd., #11。阿市：電話626-288-9808，地址448 W. Valley Blvd., 。亞凱迪亞：電話626-371-0388，地址713 W. Duarte Rd., #D, 。爾灣：電話949-593-0888，地址5414 Walunt Ave.,#D。鑽石吧：電話909-860-7770，地址1397 S. Diamond Bar Blvd.,。哈仙達岡：電話626-667-2000，地址1619 S. Azusa Ave., 。網址www.topcoinsurance.com。

保險 勞工 性騷擾

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