南灣針灸中醫大學 春季班接受報名 4/4開學

【洛杉磯 巿訊】南灣針灸中醫大學（ South Baylo University）春季班4月4日開學，現接受報名中。

己有 43 年歷史的南灣針灸中醫大學，是一所全美針灸委員會及加州 針灸委員會合法認可的大學，分別以中、英、韓文授課，具有陣容強大的中文部。

該中醫大學設有週一至週五，早、中、晚 ，三段線上上課時間供選擇 ◦ 學校附設實習診所，密集訓練使學生更加專業◦ 有西醫教育背景者，或可減免學分。

南灣針灸中醫大學歷史悠久，師資雄厚，考取執照率高達百分之九十至一百的紀錄 ◦ 二專、五專、大專二年制、大學畢業均可直攻針灸碩士班 ◦ 符合資格的國際學生，均可簽發I20，本地生符合條件者，可申請助學金及貸款 ◦ 語言要求 : TOEFL IBT總分61、IELTS (Academic) : 總分 6 或在美國取得Semester 60學分、Quarter 90學分。

南灣針灸中醫大學表示，畢業生可參加加州針灸師執照及全美中醫師資格考 ◦ 考上執照後可開診所執醫，醫院上班或與西醫合作 ◦ 學生年齡從20 – 80歲，活到老學到老，養生不求人 ◦ 邁向成功的高收入，傲人的職業，愈老愈值錢 ◦

南灣針灸中醫大學四季招生 ，四學期學制，每一、四、七、十月份開學。安娜罕總校區電話(714) 533-1495 x 258 ，校址 : 1126 N. Brookhurst St. Anaheim , CA 。洛杉磯分校校區電話 (213) 738-0712 ，校址 : 2727 W. 6th St. Los Angeles, CA 。