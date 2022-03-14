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Northern Pacific航空​​公司 新機揭幕

吳鴻鈞

洛杉磯訊】Northern Pacific Airways(北太平洋航空公司)日前在聖貝納迪諾市的 Certified Aviation Services LLC (CAS.) 機庫，舉行新機塗裝揭幕儀式，展示首架飛機的全新塗裝設計。 該航空公司是美國最新的跨太平洋航空公司，將提供自加州、德州、內華達州、纽约州和佛州直航日本、韓國航班。

北太平洋航空公司的第一架機飛機是波音757-200，飛行里程為4000英里可直達亞洲，最多可容納200名乘客。其塗裝設計經過精心策劃，反映阿拉斯加荒野的自然美景。

北太平洋航空公司首席執行長Rob McKinney表示，這是他參與營運的第六家航空公司，總部設在阿拉斯加，因為美亞飛行的最短距離必經阿拉斯加。該航空公司計劃於今年開始載客服務。

北太平洋航空公司的母公司 FLOAT Alaska LLC 總裁Tom Hsieh（圖右二）父親來自台灣，在南巴沙迪那長大，會說台語及簡單國語。他於90年代加入EarthLink，透過在納斯達克交易所成功首次公開募股，監督了Earthlink從一家初創企業的增長。 Tom對創業和創新的熱情促使他推動社會改革的組織和倡議； 曾在加州波莫納的Intervalley健康計劃、聖蓋博谷經濟夥伴關係、洛杉磯縣博覽會協會、和Claremont研究生院擔任董事會成員，是南加州的活躍社群成員和商業領袖。他於2018年共同創立了FLOAT Shuttle Inc.，一家專注大洛杉磯地區的通勤航空服務。 2020年4月，Tom在收購Ravn Air Group方面發揮了重要作用。 他是Harvey Mudd College物理學學學士及行政工商管理碩士學位。

有關Northern Pacific Airways詳情可上網www.np.com。

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