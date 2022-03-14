基礎靜心靜坐班 3/19線上免費開課

【洛杉磯 訊】基礎靜心靜坐班3月19日起免費 ZOOM網路視訊教學，在此動動蕩不安的時刻，協助社會大眾尋找一個寧靜的心靈，現正接受報名。

主辦單位是天帝教涵靜書院，其靜坐班負責人表示，現代人為了生活和工作， 每日忙忙碌碌導致身心靈疲憊，因此尋覓如何健康養生，使身心平衡的有效方法。根據「人體能源危機報告」，全世界有超過半數的人面臨能量不足、甚至到瀕臨用完的程度，也就是身、心、精神能量不能保持正面平衡、所以導致有很多慢性病的發生。譬如焦慮失眠 、腸胃功能不適、過敏 、免疫功能失調、無名背痛等等。其實只要找到對的方法，使我們身心靈重新接上電源，就能快速有效的補充失去的能量。

很多乏都知道靜坐有益養生，但不知如何入手，又怕走火入魔，所以天帝教涵靜書院免費教授「以自然為宗，無為為法」的靜坐法門，大家隨時隨地都可以藉由靜心靜坐，在忙碌生活中找回片刻屬於自己的寧靜世界。

自3月19日起連續2週，每星期六下午 2時至 5時，免費開班傳授基礎靜心靜坐班課程。所有靜坐班均免費，名額有限，去電報名以提供ZOOM網路視訊資訊，報名電話626-571-5983。 地址9200 Glendon Way Rosemead CA。網址www.louc.org，電子郵件[email protected]。