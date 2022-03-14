清明思親法會 線上祈福 歡迎民眾參與

2022福樂紀念公園清明思親法會，訂4月3日週日下午線上舉行，線上祈福開放給所有民眾參與，可為去世親友、歷代祖先設立「往生蓮位」。即日起接受登記，3月25日中午12點截止。

清明將至，你是否因為疫情 許久無法返鄉掃墓祭祖？擁有百年歷史的福樂紀念公園（Forest Lawn）表示，為了更好的服務華人 社區，讓廣大華人能在海外追思去世的親友以及歷代祖先，他們在今年同樣設立了「線上報名清明祭典」，以方便更多社區民眾對過往的祖先或親人表達追思。所有線上追思活動參與者，他們皆會於法會當日，由菩提寺眾法師誦經功德回向。縱使你的親人安葬於海外，亦可將你摯親名字放上，為他們誦經祈福以表追思與孝道，延續悠久的清明傳統習俗。

歡迎所有社區家庭為先人以及摯愛親友登記追思牌位。由於作業時間因素，線上牌位報名將於3月25日中午12點截止。法會將於4月3日週日下午2點至3點半，在福樂紀念公園臉書 官網轉播，歡迎大眾同來緬懷故人，祈福未來。報名電話1- 888-689-8888。臉書官網Facebook.com/forestlawnchinese。

線上祈福開放給所有民眾參與，不限於福樂紀念公園的家庭，歡迎免費線上報名。網址為：ForestLawn.com/chingming，或去電1- 888-689-8888 詢問更多詳情。