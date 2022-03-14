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比佛利醫院產科中心 獲愛嬰醫院高級認證

【洛杉磯訊】

服務社區70多年的比佛利醫院（Beverly Hospital），為非營利醫療機構，亦是一所符合華人社區期待的醫院，該醫院Hensel產科中心提供爸爸媽媽友善環境、友善的護理，更有愛嬰醫院高級認證標章。

比佛利醫院表示，分娩是人生最難忘的經歷之一，在他們醫院的產婦可以完全的放心，從產前護理到分娩，醫院裡經驗豐富及有愛心的醫護人員，提供全面的孕產方案，包括各種免費的產科課程，幫助分娩準備，協助了解嬰兒護理和母乳親餵，嬰兒按摩和CPR。當產期臨近時，可以參加醫院的準媽媽活動，實地了解Hensel產科中心，並了解更多關於他們提供的舒適和護理。

比佛利醫院提供舒適的私人孕產恢復一體（LDR）套間、母嬰聯合護理有助於母嬰恢復和情感連接、最先進的新生兒安保系統、產前檢測、母乳親餵顧問、分娩和嬰兒護理教育、免費交通及免費嬰兒汽車座椅。

醫院總裁兼首席執行官Alice Cheng指出，該醫院並獲得需多高級認證標章，Det Norske Veritas、ISO:9001、VascularLaboratory by IC-VAL、College of American Pathologists認證，其他更有愛嬰醫院、兒科急診(EDAP) 、ST上升級心肌梗塞(STEMI)接收中心、一級中風中心、美國醫保與醫助服務中心(CMS)認證4星級質量醫院、2018 Healthgrades 患者安全獎項的認證標章。

如需預約參觀Beverly醫院Hensel產科中心，可電323-725-4245，醫地址：309 W. Beverly Blvd., Montebello, CA 90640，電話：323-725-4255，更多訊息可至www.beverly.org查詢。

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