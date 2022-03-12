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蒙特梭利幼教師資證照課程 招生

【洛杉磯訊 】

首都教育學院蒙特梭利幼教師資證照課程，現正招生中。

首都教育學院得到美國教育局的認可，由美國蒙特梭利協會( AMS)和美國蒙特梭利師資教育評審委員會(MACTE)授權， 可為國際留學生發I-20，協助申請F& M簽證。

首都教育學院表示，蒙特梭利幼教師資證照課程，可抵美國約一半的幼教碩士學分，優秀的學生實習有機會帶薪與申請OPT和美國工作簽證，當地20多年經驗的園長授課，老師定期回訪，上課豐富有趣，輔助雙語教材，提高通過率。是經濟實用的留學與實習經歷。

該學院表示，現在一般幼兒園的費用，一個月平均大概在900美金，在橙縣與洛杉磯縣，有學費高達到2000美金以上，有些知名的幼兒園報名費就要上百，還未必排的到。目前Family daycare分為小型和大型托兒兩種，小型在6至8人，而大型在12至14人，所以平均月收入上看1萬元已不足為奇。若以前沒有照顧的經驗，可選擇從幾個孩子開始經營，慢慢在增加人數，另外聘請一位老外當教學助理，除了幫忙日常雜務以外，一方面也補強自己英文能力的不足，對課程有加分的效果，慢慢有經驗之後，將來有機會可以自行開設大型的幼兒園或是返鄉從事相關的教職工作。

該學院表示，特別是蒙特梭利教學法吸引每一位想在教育上用心的家長和老師，因為在蒙特梭利的教室裡，那和諧的氣氛與一群主動學習且自信的孩子們，才是教育者想知道的答案，透過這樣紮實的學習與訓練，有些學員想進一步攻讀碩士學位，學校也提供相關的資訊，美國有多所銜接AMS的證照課程，可抵掉將近一半以上的學分，網上學習一年左右，快速地完成蒙特梭利幼教碩士學位。

如果想要進一步提高學習與留學之路，可微信聯繫pennyyang63 ，或電626-593-6988，email:[email protected]

教育局 工作簽證 微信

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