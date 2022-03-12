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e-Dream 牙科集團兩處診所 推出植牙優惠

【洛杉磯訊】

e-Dream 牙科集團，現正推出「植牙優惠」：植牙體+植體基座+金屬貼瓷牙冠 1300元，植牙療程贈送一次免費洗牙（一人一次）， 以上不能與其它折扣同時使用。活動至3月31日止。

e-Dream 的牙醫師，會根據他們提供的結果質量、以及你對體驗的滿意度，來評估他們作為你的牙醫工作。 在e-Dream他們有最新的牙科技術，使用高質量的材料來進行手術，並致力於提供優質的護理。

他們的服務範圍廣泛，從常規牙齒檢查，到美容和手術。 無論需要 X 光片、檢查、清潔、簡單充填還是根管治療，他們都能提供保障。 他們的全方位服務提供：口腔手術、牙周病、牙冠和牙橋、種植體、透明矯正器治療、牙齒美白等。 他們還有兒科牙科，對年輕的患者給予額外的照顧。

e-Dream 牙科集團在Arcadia 社區已有十年歷史，病人的健康是他們的首要任務。 他們的工作人員都曾是牙科患者，因此他們確切地知道需要護理的感覺，他們的經驗讓他們更注意和理解病患的需求。

e-Dream目前有兩個診所：

（1）亞凱迪亞：地址4129 E. Live Oak Ave，電話626-446-4124。營業時間：週一 及週四上午9時至下午5時 ; 週六下午1時至下午5時 ; 週二、 三、五、 日不營業。

（2）洛杉磯：地址2727 W. Olympic Blvd #311，電話213-365-2360。營業時間：週二及週五 上午9時30 分至下午5 時 ; 週六上午 8 時至中午12 時 ; 週一、三、四、日不營業。

手術 亞凱迪亞 洛杉磯

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