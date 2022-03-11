我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報 俄控「專滅斯拉夫」生化武器…存在嗎？

拜登料將宣布取消俄羅斯「最惠國」待遇 大幅調高關稅

CSI李昌鈺鑑識科學夏令營 恢復實體營隊

【洛杉磯訊】
李昌鈺鑑識科學營隊今年正式恢復實體營隊活動，歡迎對鑑識科學有興趣的青年，向世界日報活動組報名參加。
李昌鈺鑑識科學營隊今年正式恢復實體營隊活動，歡迎對鑑識科學有興趣的青年，向世界日報活動組報名參加。

2020年以來因疫情影響，李昌鈺鑑識科學實體營隊已暫停兩屆，今年在主辦單位李昌鈺鑑識科學研究中心、世界日報雙方協議下，正式恢復實體營隊活動。歡迎對鑑識科學有興趣的青年，向世界日報活動組報名參加。若無法參加實體營隊，也可報名線上課程，學習鑑識科學領域的知識。

今年的營隊將為期9天，從7月11日(周一) 至7月19日(周二)。學生將學習鑑識科學基本理論，從化學、生物、物理、電腦等角度學習如何進行DNA、指紋、血跡噴濺分析鑑定，另外還有彈道課程及網路犯罪課程。

學員將會在美國首屈一指、造價1400萬美元、有各類先進設備的李昌鈺鑑識中心學習，聽神探分析真實案例。課程也將安排參訪康州最高法院、議會，並到耶魯大學參觀上課，體驗一流大學及司法、政府運作。李昌鈺博士也將分享自己的奮鬥故事、做人做事道理、知名案子的解說，助學生立定志向，對此行業有更深一步的認識。

學員在營隊中將被分組，實地演練犯罪現場模擬，將兩周所學運用在實地操作上，並製作一份破案報告，在營隊的最後一天向教授們報告。所有學生都可以得到一份結業證書，李博士也設立科學營獎學金、獎狀給表現優異的學生。

國際知名鑑識科學專家李昌鈺博士表示，人的一生需不斷學習新知，尤其是求學、做人的道理。刑事鑑定只是職場、求學生涯的起點。許多學生嚮往刑事鑑定等科學，但不確定適合何種領域，藉夏令營廣泛接觸，家長也可視子女興趣、強項栽培。即便未來不走鑑識科學這條路，但邏輯思維對未來學習、就業都有益處。

CSI科學營有許多現場模擬課程，讓學員觀察、重建、分析，配合人證、錄像、通聯紀錄等，有系統地找出答案。學員分組，有組長及不同分工，學習破案是種團隊合作，職場重視的不同專長、領導及管理能力，也是教學重點之一。

此鑑識科學營以全英文授課，歡迎年齡13歲以上的青年報名參加。營隊名額有限，額滿將提前截止報名。報名洽詢電話718-746-8889，分機6361。或email至[email protected]。更多往年CSI營隊花絮及課程，可關注臉書粉絲專頁「World Journal CSI Forensic Science Camp-李昌鈺鑑識科學營」。

李昌鈺 世界日報 耶魯大學

上一則

自然醣褐藻糖膠3-PLUS濃縮液 吸收快速 正熱銷

下一則

金馬導演李祐寧 美華講座談電影

延伸閱讀

一洲焦點／幫助侵略者 全球看中共如何自圓其說

一洲焦點／幫助侵略者 全球看中共如何自圓其說
CSI李昌鈺鑑識科學夏令營回歸 7月11到19日 歡迎報名

CSI李昌鈺鑑識科學夏令營回歸 7月11到19日 歡迎報名
尋找台灣歸屬感 灣區台美人第二代夏令營大爆滿

尋找台灣歸屬感 灣區台美人第二代夏令營大爆滿
矽谷台裔第二代夏令營爆滿 尋找台灣味與認同感

矽谷台裔第二代夏令營爆滿 尋找台灣味與認同感
向神探學辦案 ...CSI李昌鈺鑑識科學營 暑假強勢回歸

向神探學辦案 ...CSI李昌鈺鑑識科學營 暑假強勢回歸
2022 CSI李昌鈺鑑識科學夏令營強勢回歸

2022 CSI李昌鈺鑑識科學夏令營強勢回歸

熱門新聞

出售中的空屋造成高達近3000元的電費賬單，令屋主驚訝，此為示意圖，並非當事人所提房屋。（本報檔案照）

房產經紀售屋電費花3000元 屋主氣炸

2022-03-06 02:20
洛杉磯個人收入稅後每年 6萬4000元，才能過上相對舒適的生活。(Getty)

在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

2022-03-09 17:27
奇諾一家幼稚園在報名前夜，家長在門外徹夜排隊。（讀者提供）

搶進好幼稚園 華人徹夜排隊 還有媽媽懷孕期就「提前部署」

2022-03-07 02:20
橙縣警方日前公佈了一段令人震驚的視頻。(橙縣警局提供）

世說新聞╱商店內遭警開槍爆頭 他到底做錯什麼？

2022-03-04 15:53
半導體公司「輝達」（Nvidia，亦有譯為英偉達）首席華裔執行官黃仁勳（Jensen Huang），也名列加州最富有的前十人。（維基百科）

「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜

2022-03-08 17:01
一些月嫂自恃搶手，懶惰且貪婪。(記者李雪／攝影)

黑心月嫂懶又貪 雇主苦嘆：好像老佛爺

2022-03-05 02:20

超人氣

更多 >
開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中
俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家
紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手

紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手
「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」

「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」
轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官

轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官