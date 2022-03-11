王冠貸款 滿足民眾購房需求

你想要買夢想家園，但還沒有準備好首付款20%？對於正在尋找新房的購房者，位於聖瑪利諾的王冠貸款 （Crown Funding）表示，他們可以滿足民眾購房的需求。

他們通過提供更低月供和更少的首付，來幫助民眾實現擁有一個夢想的家。如果首付超過10%（可低至 10.01%），現在可以避免支付月供抵押貸款保險，這將降低月供或幫助以相同的付款買更多的房子。

王冠貸款表示，他們有簽約超過40家最好的批發lender為民眾比較利率 ，他們專精住宅和商業貸款，有查收入和不查收入的貸款。他們的服務項目很多，包含：Residential & Commercial Loan；VA loan；FHA loan； USDA loan；VOE & P&L program；DSCR program； Bank statement program； Foreign National Loan； No Down payment programs ； Conforming Loan。

王冠貸款公司負責人Jane表示，貸款可以很簡單、快速，他們公司的主旨就是站在客戶的角度解決問題，他們會瞭解客戶的情況，為客戶安排最好的買房方式搭配貸款利率。

在競爭激烈的南加房市，一個房子經常好幾個人搶，越快進入escrow對於買家更有力，因為賣家能更快地拿到錢，然而一般貸款Offer需要25-30天過戶，而Cash Offer 通常是7-10天就能完成。美國房地產市場近年來庫存緊缺和房價上漲，已逐漸形成賣方市場，多報價和高競標已成為常態，再加上近日貸款利率漸趨上漲，然而目前房市卻絲毫沒有降溫跡象。在這個勁爭激烈的搶房時期要如何打敗其它競爭offer，和獲取最好的貸款利率，這就需要專業的貸款批發公司來幫助你。

Jane表示，他們不查收入投資 房可貸40個州，且目前購買自住房，並在三月底前關閉交易的查收入貸款，可免估值費。另外現金買房關閉交易第二天就可重貸取現。Hard Money Loan一週可放款，沒有提前付清貸款罰金，20%首付。不查收入利率3.375%至4.000%，根据首付和信用分数不同利率不同 (5/1 ARM，7/1 ARM，APR 2.875%起)。

該公司現正招收持有DRE Sales Person License和Individual Endorsement License的專業貸款Mortgage Loan Originator，分成高、專業培訓、工作環境好。

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