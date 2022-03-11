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自然醣褐藻糖膠3-PLUS濃縮液 吸收快速 正熱銷

【洛杉磯訊】
NatureMedic「自然醣褐藻糖膠3- PLUS」濃縮液，清新酸甜的柚子口味，能促進化放療患者食慾，改善胃口和味覺。
NatureMedic「自然醣褐藻糖膠3- PLUS」濃縮液，清新酸甜的柚子口味，能促進化放療患者食慾，改善胃口和味覺。

重症病人接受化放療期間，有時會出現味覺改變的副作用，造成食不下嚥，胃口不佳的情況，直接影響營養吸收，體重急速下降。

NatureMedic自然醣公司表示，為了照顧不同客戶的需要，特別研發出NatureMedic「自然醣褐藻糖膠3- PLUS」濃縮液，清新酸甜的柚子口味，能促進患者食慾，改善胃口和味覺。濃縮液可透過口腔黏膜滲透到微血管，再將其帶入體內循環。因此，喝下第一口濃縮液時，身體便已開始吸收並發揮作用。對於身體虛弱、治療副作用嚴重、免疫力低的人，此濃縮液是合適的選擇。

該公司表示根據研究建議，化放療期間，每天可攝取2克至8克的褐藻糖膠。含量極高的「自然醣褐藻糖膠3- PLUS濃縮液」，每包含有2.2克的褐藻糖膠精華，是市面上含量至高的褐藻糖膠產品。初中晚期、手術後調養人士可服用，以幫助減輕化放療副作用不適，提升免疫及機能保健。了解更多關於NatureMedic自然醣褐藻糖膠3-PLUS產品資料，可電1-888-850-3288索取免費冊子和試用品，也可加入微信：naturemedic，或網站www.fucoidan3plus.com獲得更多優惠。

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