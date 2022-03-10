The Gardens老人公寓 延長申請至3/14止

Glendale老人社區公寓The Gardens自接受申請後，有許多華裔耆老詢問，原至2月底的申請日期，現延長期至3月14日止。有單間Studio和一房Apartment，此社區擁有 75 間公寓單位。

The Gardens在市中心，距格倫代爾市中心1英里，為62歲及以上的低收入 老年人提供服務，靠近The Americana at Brand和 Glendale Galleria、郵局、圖書館 和老年人中心。

社區設施包括：安全入口和大堂、兩部電梯、帶電視室的洗衣房、各樓層垃圾處理、兩個居民停車場、圖書館、社區房間、健身 房、整個建築物的消防噴淋頭、玫瑰園和休息區。

申請人一名家庭成員須至少年滿62歲，年收入不能超過：一人家庭41,400 美元；雙人家庭 47,300 美元。租金以收入為基礎，每人支付費用將不超過其調整後收入的30%。

申請人必須達到居民選擇標準，和PRAC 錄取要求。申請人將根據抽籤方式被列入等候名單。申請地址：333 Monterey Road, Glendale。申請時間至2022 年3月14日截止。申請表可以親自到上述地址領取；通過電話 818- 551-9052 索取；或通過網站 www.humangood.org 下載。如果你在英語理解方面有困難，可以要求他們的語言協助。

所有申請表格必須在2022年3月14日之前收到，以郵戳為憑，才能被列入等候抽籤的名單中。所有合格的申請人的名單將會被輸入抽籤軟件，這抽籤軟件會抽籤並分配所有抽籤到的申請人一個號碼，該抽籤號碼將決定在等待名單上的位置。

如果有殘疾，並需要申請合理的安排，可以撥打 818-551-9052 / TDD/TTY/RELAY SERVICE-711 ，聯繫他們的公平住房協調員 / Section 504 協調員。