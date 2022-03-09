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世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

糟糕治安下 超矩陣數位監控可提供保護

柳香淑

【洛杉磯訊】加州治安一團糟，成立超過19年的超矩陣電訊（SuperMATRIX Communication Corp），推出的「天眼計劃 」，超高清數位監控系統，可保護家人及財產。

超矩陣電訊在數位監視系統Network Video Recording方面，有目前市面上最清晰的H.265 IP CAMERA，可節省頻寬及硬碟儲存空間達60%，可以享受更高畫質的影像達4K，可清楚看見停車場車輛牌照。

該公司利用網路遠端監控節省時間與金錢，客戶只要透過網際網路，便可輕鬆遙控改變設定。家庭、辦公室都可利用數位影像監視系統強化安全，若在全球各地都有分公司、倉庫、工廠的連鎖業者，更可以利用網路遠端監控，在總公司即時看到影像，減少不必要的出差、往返車程，節省的時間效益，遠大於裝設數位影像監視系統的投資

超矩陣電訊有多款全新機種，本次推出的特價超高清數位監控系統，包含4CH NVR + 4 x 2K IP Camera， 内置麥克風，2.8mm廣角鏡頭，佈線長度在100尺以内。花小錢裝攝一套高清監控系統，可保障家人及財產的安全。

超矩陣電訊再度推出全新數位IP機種，具有多項強大智慧功能，特點是畫質可達到 4K超高清效果，可清楚的看見想監控的區域及物體，另一優點是拉線距離可達900英尺，是一般距離的3倍長度，可大幅減少你佈線的成本。同時還推出可自動追蹤物體的可移動式360度鏡頭，伸縮鏡頭監控距離可達1哩，功能非常強大。

在攝像頭方面，有目前市面上最新H. 265 4K IP Star Light Camera，可在夜晚微弱光源環境下享有清楚的高清彩色畫面，更可清楚辨認車輛牌照，大幅提升監控質量，不同於傳統紅外線輔助光源的黑白畫面。

目前各款監視系統，客戶只要透過智慧型行動裝置，皆可輕鬆遙控設定及收取即時警報訊息及畫面。此外也可針對客戶的需求加裝室內外麥克風及喇叭，讓你能和監控地點雙向通話，巨大的聲量可把盜賊嚇跑。

根據警方調查發現，凡裝置監控攝影系統，在攝影機監控範圍內的地區，整體犯罪率下降34.3%，並可有效嚇阻8成以上的侵入企圖。

超矩陣電訊，服務專業，規劃符合客戶安全需求的產品。免費估價及專業諮詢專線626-618-0600。可上網http://supermatrixcomm.com。

攝影 加州 投資

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