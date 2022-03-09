由於通貨膨脹侵蝕利潤 Burger King縮小雞塊餐

【洛杉磯 訊】近日，漢堡王 最大的加盟商Carrols餐飲集團透露，這家快餐巨頭已將其餐食中的雞塊數量從10塊減少到8塊，以「限制更高投入成本的影響，並幫助提高餐廳層面的盈利能力。」

Carrols餐飲集團首席執行長表示：「漢堡王品牌有十幾個菜單和促銷計劃，其中一些已經實施，一些將在今年實施，我們的特許人最近在這方面採取的行動，包括提高價值菜單項目的價格上限，並將餐食中的數量從10塊減少到8塊。」

Carrols 經營著漢堡王在美國7千家門店中的 14%，該公司表示，本季度其Burger King餐廳銷售額增長了 7.4%。餐飲和外賣渠道在公司漢堡王餐廳的總銷售額中貢獻了約 14%，而得來速約佔總銷售額的 80%。

Burger king發言人表示：「在 2021 年第三季度，我們將塊數從10塊減少到 8 塊，這是自成立以來的第一次塊數轉變，以便通過 Ghost Pepper Nuggets 在這一領域進行令人興奮的創新。展望未來，我們將繼續在掘金方面進行創新，為客人提供具有競爭力的價格，和其他任何地方都找不到的差異化產品。」

除了減少每餐的雞塊數量外，漢堡王的 Whopper 已被取消作為核心折扣項目，不再提供 2 美元 6 美元或 2 美元 5 美元的促銷活動。

Burger King並不是唯一一家調整菜單項以應對更高成本的餐廳。 Domino's Pizza 表示，將在其 7.99 美元的外賣交易中，將翅膀的數量從10個減少到 8 個。

其他受到通貨膨脹 打擊的餐廳包括 Wingstop，該公司表示，其帶骨雞翅的成本在第四季度同比增長 27.5%，在 2021 財年同比增長創紀錄的 40.9%，以及 Little Caesar's，該公司表示，它將把著名的 Hot-N-Ready 披薩的價格，提高 11% 至 5.55 美元。（劉柏江譯）