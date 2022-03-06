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現代汽車榮獲最多2022 Car and Drive編輯首選大獎

洛杉磯訊
The 2022 Tucson
The 2022 Tucson

現代汽車榮獲業界最多Car and Driver網站2022年編輯首選大獎，共有十一台獨特的車款獲獎。獲得編輯首選大獎的車都是Car and Driver一年一度評選出來的業界頂級汽車、卡車、跨界車，以及休旅車，為Car and Driver編輯們想親自擁有，並推薦給讀者與親朋好友的車款。Car and Driver評估了美國市場上大約四百種車款

The Hyundai Santa Fe
The Hyundai Santa Fe

在2022年，以下的現代汽車獲得了編輯首選大獎：

1. Accent

2. Elantra N

3. Ioniq 5

4. Kona

5. Kona Electric

6. Palisade

7. Santa Cruz

8. Santa Fe

9. Sonata

10. Tucson

11. Veloster N

The Hyundai Elantra N
The Hyundai Elantra N

北美現代汽車華裔產品計畫總監Ricky Lao表示：「我們非常榮幸現代汽車能有11款車型獲得2022年Car and Driver編輯首選大獎，為業界最多。這十一台車代表了我們產品陣容的絕大部分，涵蓋了幾乎所有市場需要。我們很高興Car and Driver能認可我們這麼多車型的整體優越性。」

北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案。北美現代汽車為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車，以及電動車陣容。在2021年，我們的820家經銷商在美國總共銷售了超過七十三萬輛車，其中近半是在現代汽車阿拉巴馬製造廠生產。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部Facebook查詢更多相關信息。

汽車 休旅 電動車 華人 華裔

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