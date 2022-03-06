現代汽車榮獲最多2022 Car and Drive編輯首選大獎

The 2022 Tucson

現代汽車 榮獲業界最多Car and Driver網站2022年編輯首選大獎，共有十一台獨特的車款獲獎。獲得編輯首選大獎的車都是Car and Driver一年一度評選出來的業界頂級汽車、卡車、跨界車，以及休旅 車，為Car and Driver編輯們想親自擁有，並推薦給讀者與親朋好友的車款。Car and Driver評估了美國市場上大約四百種車款

The Hyundai Santa Fe

在2022年，以下的現代汽車獲得了編輯首選大獎：

1. Accent

2. Elantra N

3. Ioniq 5

4. Kona

5. Kona Electric

6. Palisade

7. Santa Cruz

8. Santa Fe

9. Sonata

10. Tucson

11. Veloster N

The Hyundai Elantra N

北美現代汽車華裔 產品計畫總監Ricky Lao表示：「我們非常榮幸現代汽車能有11款車型獲得2022年Car and Driver編輯首選大獎，為業界最多。這十一台車代表了我們產品陣容的絕大部分，涵蓋了幾乎所有市場需要。我們很高興Car and Driver能認可我們這麼多車型的整體優越性。」

北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案。北美現代汽車為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車，以及電動車 陣容。在2021年，我們的820家經銷商在美國總共銷售了超過七十三萬輛車，其中近半是在現代汽車阿拉巴馬製造廠生產。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人 粉絲俱樂部Facebook查詢更多相關信息。