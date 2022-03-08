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爾灣大公園社區 再推出13個系列全新住宅

劉柏江

【洛杉磯訊】爾灣Great Park Neighborhoods（大公園社區），是一個充滿創意空間和充滿活力的社區；美麗的房屋和便利設施，使它成為橙縣最好的居住地之一。

它擁有充足的聚集和探索空間，居民可以享受一流的公園、波光粼粼的游泳池、社區活動；歐文聯合學區的一流學校都在步行距離之內。其中 Rise 社區提供具有靈感設計和廣闊平面圖的獨特住宅。今年開業，下一個新社區Solis Park，則將帶來全新的住宅和爾灣新生活方式。

Rise 通過小徑與 Great Park 和附近的 Portola 高中相連，提供花園和遊樂場，居民還可以享受新建的50米游泳池。該社區擁有各種寬敞的平面圖，面積從 1,595 到 4,430呎不等，價格從80萬美元到190萬美元不等。三個建築商在社區內提供 6 個新系列，包括：Pulte Homes 的 Ascent 和 Evergreen，Almeria 的 Lennar 系列，Adagio II，Montair 和 Shea Homes 的 Launch。

Solis是拉丁語中的太陽，這個Solis Park 社區，將從加州受歡迎建築商的13個家居系列開始：Lennar、Pulte、Taylor Morrison、Tri Pointe Homes 和 Trumark。展示了各種單戶住宅和附屬住宅，從1千到3千呎，許多住宅都有公園臨街，所有住宅都可以進入多彩、富有創意的周邊社區。

住在 Great Park Neighborhoods 的另一個好處是有更多公園、更多的游泳池、更多空間可供燒烤、玩飛盤和遛狗。所有社區的所有便利設施和公共區域，均由一個房主協會管理，可供所有 Great Park Neighborhoods 居民共享。

在Great Park Neighborhoods，居民可以享受體育公園綜合體，該綜合體為足球、棒球、壘球提供個人冠軍體育場，以及網球、排球、曲棍球等一流設施。附近有宏偉的新 Great Park Ice & FivePoint Arena，顧客可以在加州最大的公共冰上設施滑冰一天。

了解更多信息，可訪問 www.GreatParkNeighborhoods.com。

游泳 加州 爾灣

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