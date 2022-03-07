現代全電動休旅車IONIQ 5 獲選最佳新車獎

現代汽車的全電動休旅車IONIQ 5，獲Autotrader 2022年最佳新車大獎。

現代汽車 的全電動休旅 車IONIQ 5，獲Autotrader 2022年最佳新車大獎。Autotrader的專家評估超過三百款車型，包含轎車、卡車，與休旅車，最終篩選出12台「超越其他車型」的新車名單。

北美現代汽車產品計畫與策略副總裁Olabisi Boyle表示：「這個獎項表彰了我們的設計、工程、製造，與產品開發團隊，在競爭激烈的市場中推出IONIQ 5所做的傑出工作」。

Autotrader總編輯表示，電動車 的發展已經超越了以往安裝電動動力系統的傳統汽油車。現今像現代IONIQ 5這樣的車型，是從一開始就以電動車為基礎而設計製造。這很重要，因為當車輛不再需要大型油箱時，設計師在設計整體外觀、內部空間，以及科技方面可以做出截然不同的選擇。他說：「我們的編輯很喜歡IONIQ 5的外觀」。

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北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案。北美現代汽車為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車，以及電動車陣容。在2021年，他們的820家經銷商在美國總共銷售了超過七十三萬輛車，其中近半是在現代汽車阿拉巴馬製造廠生產。可至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部Facebook查詢更多相關信息。