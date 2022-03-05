St. Jude改善全球兒童急性淋巴細胞白血病前景

裴正康與中國研究員合作，對 6,108 名患者進行臨床試驗。

在美國，兒童急性淋巴細胞白血病的五年存活率為90%，St. Jude 將採取措施來改善中國、巴西、埃及、和全球其他國家患有該疾病兒童的前景。

Dexamethasone (地塞米松，即Dex )，是患有急性淋巴細胞白血病（Acute Lymphoblastic Leukemia 簡稱ALL) 兒童的治療方案一部分，急性淋巴細胞白血病是一種血液和骨髓癌症 ，兒童在治療的第二年，每隔一段時間會接受這種類固醇和長春新鹼的化療藥物，該治療名為脈衝療法。

St. Jude Children's Research Hospital腫瘤 科主任、裴正康醫學 博士表示，患者在這段時間內的生活品質的確不太好。作為 20世紀70年代以來的一種護理標準，這種地塞米松長春新鹼組合，遠超出治療階段的影響，其中問題包括人格障礙和情緒障礙、睡眠問題、代謝綜合症及周圍神經病變。

早在全球計畫開始之前，裴正康就已經為改善中國白血病兒童努力了數十年。自2006 年以來，他一直帶頭在亞洲舉辦關於兒童癌症的年度教學會議。在他的努力下，ALL 成為中國新醫療保單承保的第一個兒童疾病，為中國數千名貧困兒童帶來了希望。如今，裴正康擔任 St. Jude 全球中國計畫醫療主任，在醫院的新戰略計畫下，他將繼續與中國兒童癌症小組合作，在改善ALL 前線研究的治療和調查中發揮重要作用。

一些患者和家屬害怕類固醇脈衝，因此裴博士想知道是否有必要延長這些藥物的治療時間。為了找到答案，他與中國研究員合作，對 6,108 名患者進行了臨床試驗 ，這是兒童白血病史上最大的隨機試驗。

科學家們發現，低風險患者在治療一年後可以安全停用地塞米松長春新鹼療法，並有效消除這種方案導致的毒副作用，裴博士表示這會讓許多父母很高興。

裴正康一生在對抗兒童白血病方面所取得的成就是巨大的，並改善患病兒童生活品質。在今年早期報告的研究結果中，裴博士還與中國科學家共同研究了ALL患者的中樞神經系統 (CNS) 復發的情況，發現三個有助於降低 CNS 復發風險的因素：治療時機、地塞米松治療時機和腰椎穿刺治療時機。

裴正康指出，沒有一個單一的機構甚至是合作研究小組，能招募夠多的患者，來進行最終的隨機非劣效性臨床試驗，這需要數千名患者證明可以安全的減少治療，透過共同努力，才能取得有益於全球兒童的成果。