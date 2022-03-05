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美國立功地產學院 即將開課免費試聽

【洛杉磯訊】

根據市場消息聯準會今年有可能增加4碼至5碼（1%-1.25%）利息，即使如此，貸款利率也是仍處於歷史低點區間。近兩年房價依然持續上漲，如何高價賣屋或低價買房是需要豐富的經驗與相應策略。

美國立功地產學院表示，眾所皆知的20/80 定律亦適用於房地產界，根據 NAR 地產局統計，在全美房地產經紀當中能夠賺到年收入10萬以上大約是 Top 20%；能賺到20萬以上的大約只有Top 7%。若沒有一位經驗豐富的老師帶領，自己又沒有行銷經驗或不夠努力，大約 50% 的人考到執照後，平均一年賺不到4.9萬美元（其中大約18%的地產經紀一年平均賺不到1萬美元）。

該如何應對近期熱絡的房地產市場，該學院之「千萬經紀地產實務班」三月中旬將於羅蘭岡教室開課，該課程曾培養出許多優質的千萬經紀，由知名千萬地產達人袁立功授課。

「千萬經紀實務班」每期八堂課，學費500元，教室上課，第一堂課可免費試聽，座位有限，可使用簡訊洽 Jimmy 袁立功報名訂位 626-617-1600 。實務班課程適合近期想賣屋或買房的人、新手地產經紀、或對房地產有興趣的投資人。該學院亦特創學費退費優惠計劃（有條件限制）。

對房地產有興趣，想從事於房地產行業者亦歡迎報名「地產執照班」，每期八堂課，學費380元，包含「地產原理、精心編輯的中英雙語重點教材、及考古題庫」。執照班現在是網絡線上上課。實務班上課地址：17870 Castleton St., #100，City of Industry，KW Signature Realty。

美國立功地產學院執照班/實務班同步招生中，若對房地產有興趣，希望順利的進入房地產界，歡迎報名試聽。若正在考慮高價賣屋或低價買房，亦歡迎免費諮詢，袁立功諮詢專線626-617-1600。

房地產 招生 貸款

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