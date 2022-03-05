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Sam Miao愛心保險 蒙市分公司開業

【洛杉磯訊】

愛心保險公司成立於2020年，總部位於北加聖荷西，由Sam Miao創立。蒙特利公園分公司剛剛開業，為南加客戶提供服務。

愛心保險表示，70多名代理人、領導團隊、運營團隊，提供客戶優質服務，以幫助客戶更好地了解和管理風險。憑藉多個運營商平台和100多年的綜合行業經驗，他們能熟練地與客戶合作，提供最優化的風險管理解決方案，並通過人壽和退休產品的組合提升退休前景。

近期，Sam開始為AIG代理壽險與退休業務。Sam在人壽保險及理財服務行業擁有超過20年的經驗。在加入AIG之前，曾在大都會人壽全美第一分公司擔任副總經理，他也曾在Morgan Stanley擔任理財顧問。Sam致力建立 「以代理人為中心」和「以客戶為重心」的公司，並為擁有服務資格的保險銷售及管理人員，提供具吸引力的職涯發展機會。

Sam在AIG的就職期間曾多次榮獲多個獎項與表彰。他在2015年代表13位與會資格者領取President's Trophy Campaign獎。於2013年成為全公司最佳人壽保險總銷售，榮獲Cabinet獎資格，並獲得最佳地區銷售。在2004至2013期間，他曾獲得10次Cabinet獎資格，2009年他還獲得NAIFA National Quality獎。此外，Sam 在2008年獲得AIG Management Ring，在2005年成為 AIG Power to Lead的優勝者。

更多愛心保險訊息或他們的銷售和銷售管理工作機會，可聯繫Sam：408-656-6231，或發郵件至sam.miao @aixinusa.com。

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