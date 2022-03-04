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中國南方航空公司 會員付費選座八折優惠

【洛杉磯訊】

為迎接疫情減緩出遊返鄉，中國南方航空公司推出南航明珠會員享受到更多專屬的福利，特推出南航會員付費選座享八折優惠。會員選好座位，開啟快樂旅行。

優惠自即日起至6月30日止，南航明珠會員旅客可通過南航美國官網、或南航美國各營業部，進行諮詢與購買。

中國南航表示，為舒適出行買單，省錢又省心。可藉此機會加入南航明珠會員，購買超值的付費選座。

南航表示，這次推出八折優惠有額外空間座位包括靠前座位、緊急出口座位，這類座位之間的間距為12-17cm，活動空間更大，更加舒適，會員專享座位優惠100美金。

另外優選座位如經濟艙第一排的座位，會員專享座位優惠100美金。經濟艙 I 是靠窗或靠走道的座位，會員專享座位優惠64美金。經濟艙 II 會員是其它座位，專享座位優惠28美金。以上優惠適用航線洛杉磯-廣州航線（CZ328航班），因飛機的機型不同，座位類型可能存在差異，以實際乘坐的機型為准。

南航提示：已購買南航電子客票的南航明珠會員旅客即可付費選坐，不支持嬰兒旅客選坐。

以上座位的具體金額取決於航班出發地和目的地，可通過南航官方平臺或美國各營業部進行查詢。

根據中國民航總局規定，低於15（含）歲、高於65（含）歲、行動不便、缺乏良好中文語言表達能力、信息傳達能力和照顧嬰兒的旅客以及孕婦病殘旅客，不得選擇緊急出口座位，必要時，身體和語言上均有能力協助履行緊急疏散的相關義務，為保障航班飛行安全，南航有權對緊急出口座位旅客做出調整。

購買南航會員付費選座洽南航美國官網www.csair.com/us/zh/，或南航美國各營業部，洛杉磯營業部電話323-626-6898，電郵[email protected]。退改規定詳情洽南航各營業部或上網www.csair.com/us/zh/。

洛杉磯 航線 疫情

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