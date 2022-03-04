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遠紅外線免加水足浴桶 熱銷特價

【洛杉磯訊】
遠紅外線免加水足浴桶使用數位顯示, 可定時,可調溫。
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杉釦富公司ShineCo Wellness，現正推出全美熱銷8年的遠紅外線免加水足浴桶SC-801（基本型）優惠給世界日報讀者，訂購特價499元 + 30元運費 (原價599元 + 45元運費)，優惠至3月15日止。

杉釦富公司進口多項台灣高品質遠紅外線溫熱理療產品，獲多國專利。遠紅外線原為醫療用途；高效能遠紅外線，意指遠紅外線發射強度達到80%以上，因為光源夠強，能發揮遠紅外線穿透的功能，達到遠紅外線對於身體保健的效果，遠紅外線為太陽光波中的生物能量波，能量溫熱透過電能量轉換產生大量遠紅外線波段-生物能量波，能滲透肌膚骨肉，有效促進人體淋巴結及血液的微循環，淨化血液。

使用遠紅外線溫熱產品時對身體所產生之影響可歸納為下列 5 點：1. 可促進身體的新陳代謝。2. 使血管擴張，改善血液循環。3. 加強抑制病菌之白血球及淋巴球活動。4. 於肌肉中製造對抗疼痛的物質。5. 緩和肌肉及關節之發炎症狀。

許多足部不適的狀況，並不只是足疾，有些是其他機能出現問題的連鎖反應。例如下半身的肌力不足，血液推回心臟無力，心血管疾病就無法避免，同時讓下半身骨骼開始歪斜，影響所及骨盤和脊椎也跟著移位，不只是腰背酸痛，脊椎側彎也接踵而來。

遠紅外線免加水足浴桶非一般的泡腳機， 是不用加水就可以泡的足浴桶，免加水遠紅外線，溫度可達55°C，使用20分鐘後腳底發熱，發汗，使用高級天然木，數位顯示，可定時，可調溫，還有加長套可包覆膝蓋。內附電氣石腳墊版，能產生負離子，傳熱快吸熱快，按摩腳底，幫助解決手腳冰冷的問題，並達到加強氣血循環的效果，不用等水溫熱，馬上就可以享用紅外線足部SPA，促進血液循環、新陳代謝等、降低生活壓力、消除疲勞、改善微循環、消炎、消腫、止痛等效果，受到許多消費者的喜愛，尤其是對四肢容易冰冷特別有效。

杉釦富創立於2015年，總部位舊金山灣區的Burlingame，成品工廠在台灣，他們專營台灣高品質遠紅外線產品，有多國產品認証及專利，在Burlingame和南灣 Cupertino都有體驗中心。杉釦富電話1-888-666-6048、1-650-999-0988 www.shinecous.com。

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