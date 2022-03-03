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美南銀行進軍南加 推出定期存款優惠

【洛杉磯訊】

美南銀行(Southwestern National Bank) (Anaheim Branch) 進軍南加，在安那罕成立加州第一家分行(Anaheim Branch)，並推出定期存款優惠專案。

新分行地址在2951 West Ball Road, Unit 100, Anaheim, CA 。優惠定期存款專案內容為：即日起凡開設個人或商業帳戶，存入新資一萬元起15個月的定期存款，即可享有0.80% 優惠利息。所謂新資是指資金來源不能轉自美南銀行內的現有任何個人或商業帳戶內的存款。

定存金額超過5萬元以上，還可獲贈福氣滿滿、造型可愛精美的招財虎、或福寶虎的金老虎一只 ，數量有限送完為止。

美南銀行1997年創立於德州休士頓，本著誠信、安全、溝通等原則，以客為尊、服務社區的核心價值，與社區共同成長卓壯。現今己在美國德州和南加州等地設有金融業務服務據點。如休士頓、糖城、奧斯汀、達拉斯等設置分行，並在南加州新增設貸款辦事處。未來計劃在達拉斯和休士頓等區將再增設二家分行。

23年來，美南銀行不斷學習和擴展，該行經歷美國金融危機及經濟低迷等衝擊，一路走來從風雨中穩紮穩打堅實的穩定成長。

在2019年底推出數位化金融服務及行動支付（APP），轉帳、付款等多項功能以滿足顧各需求。在銀行專業員工和最新金融軟件技術引領下，更與客戶建立了積極的合作與雙贏的金融關係，進而創造了出色的投資與信任價值。產品服務項目，包括支票帳戶、儲蓄帳戶、商業貸款、電子商務銀行、網絡線上銀行、手機交易銀行等。

 此外，在貸款業務方面更以多元化借貸專案，不斷的幫助中小企業資金流通與投資。貸款類別包含，商業貸款、商業器材建築貸款、商業及房產地產開發貸款、小型企業商業貸款、定存抵押貸款等。根據金融界專刊雜誌Independent Banker Association在2019年的報導指出，以全美銀行資產總額分級，總資產額在5億到10億之間的中小銀行業中，美南銀行貸款增長率為全美第一。

存款優惠及貸款詳情可洽美南銀行安那罕分行，電話714-822-6101，也可上網至www.swnbk.com查詢。

貸款 加州 南加

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