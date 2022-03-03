日本富士高端醫療按摩椅 在CES展大放光彩

日本富士高端醫療按摩椅FJ-8500。

日本富士高端醫療按摩椅FJ-8500（見圖），在今年全球著名的CES 電子展(Consumer Electronic Show) 中，大放光彩。FJ-8500 Rolls Royce Luxury model ，被BBT新媒體評為具有影響力超越的高科技和深層按摩手法，特別是超級的泰式人撟牽引拉筋伸展功能，受到參展的消費者歡迎，在CES的短短三天展期中就有貨櫃訂單，樣品全部售空。

CES電子展 每年一月在拉斯維加斯賭城舉行。BBT新媒體總截馬克講他們每年在CES 體驗所有的按摩椅，今年的CES 共有16家按摩椅公司，展示自己最新款產品， DRFUJI 的FJ-8500被評為最受歡迎的品牌產品。

升級牌的FJ-8000 3D AI 大iPad操作，一鍵到位，24全自動程序，600種的自我選擇功能，114高強力氣袋覆蓋全身按摩； 6個設定的音樂療法按摩與音樂配套，也可以去連接藍牙手機 選擇自己喜歡的音樂。由於FJ-8000 是google 公司指定的按摩椅，配上頭部按摩器徹底放鬆大腦的疲憊，清醒大腦，發揮潛意識新主題，手臂則面隨著按摩程度變化不同的燈光顏色、與google六色一致；碳纖維複合材料加熱功能、語言選擇、安裝視頻、時間調整60分鐘、音量調節、按摩定點定面強度調整、零重力，健康監測、手機充電支架。

FJ-8500、FJ-8000 升級版3D AI 在CES 2022 訂購需求強勁，因 80、90年代青年在快節奏高強度工作壓力下，使DRFUJI 高端醫療按摩椅造成一機難求。

日本富士高端醫療按摩椅在紐約，洛杉磯 和舊金山灣區都有直銷中心，折扣高達60% ，60月分期，無利息，無頭款，免費送貨上門安裝，平均一天只需一塊錢。 洛杉磯諮詢電話626-241-6828，遍及全國的代理商統一諮詢電話1-800-526-0278，網址 www.fujichair.com。