鄔西普醫師 談認識痛風

鄔西普醫師醫學、藥學博士

【羅蘭岡訊】鄔西普醫師擁有美國內科專家文憑，醫學 、藥學博士，20多年臨床經驗，仁愛醫療集團惠提爾醫院及奇諾醫院主治醫師，Montclair醫院主治醫師、Montclair緊急門診中心主治醫師，也是加聯泰平醫療網主治醫師。

他建議年長者及民眾善用流感疫苗 ，肺炎疫苗，疫情期間接種疫苗及補强針。另外長期在服藥的長者，不要看到網路上或朋友介紹的偏方就隨便自行停藥。建議定期檢查乙肝病毒，提早發現，提早治療，減少病毒對肝臟的損害。

同時在談到痛風時表示，痛風長期不治療，會演變成退化性關節炎。痛風是一種形式的關節疾病，急性痛風發作時，要吃消炎止痛藥，千萬不可自行拿降尿酸的藥來吃，因為降尿酸的藥會再度引起尿酸的波動，因而再度誘發痛風。

鄔西普醫師以優異成績獲得上海醫科大學博士學位，美國長春藤盟校康乃爾醫學院博士學位。二十多年臨床經驗，曾任舊金山凱撒醫學中心內科主治醫師，德州M.D.Anderson 癌症中心研究，發表過癌症論文十餘篇。

鄔西普醫師主治家庭科、內科、一般外科，提供入學、駕車、工作、結婚等身體檢查。對於高血壓，心臟病、胃腸道疾病、糖尿病、高膽固醇、上呼吸道感染、急慢性疼痛有著豐富的臨床經驗。提供預防疫苗、所有種類的血液尿液測試等。

該診所接受各大保險 公司保險、如PPO、HMO、政府Medicare 、Medi Cal保險，無保險的病人還提供現金折扣。門診時間週一至五9時至6時，週六9時至1時。

有關鄔西普醫師詳情可參閱世界日報電話簿291頁，預約電話626- 912-4147。診所已喬遷至全新羅蘭岡醫療大樓，地址19115 E. Colima Rd, Suite 202, Rowland Height。