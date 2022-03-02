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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

美國蘇氏藥業

梁惠歡

洛杉磯訊】成立於1979年的美國蘇氏藥業公司，是下列以名貴草藥配方提煉而成的「舒筋活絡油」、「藏紅花油」、「千里追風油和黑圭油」（見圖）的全美總經銷。

蘇氏藥業表示，舒筋活絡油，可以強壯筋骨、紓緩跌打疼痛、腰酸背痛、風濕關節腫痛、四肢麻痺。其成分有樟腦、薄荷、水楊酸鉀酯、獨活、當歸、膽南星、木瓜、桂枝、威靈仙、川牛膝、血竭、五加皮、地楓皮、薰衣草油、輕質液狀石蜡、川芎、水仙花油與羌活及豨簽草。

蘇氏藥業說，藏紅花油可以發汗解決肌、溫通經脈、祛瘀經痛、止血生肌、紓緩經閉癓瘕、產後瘀阻、筋骨疼痛。其成分有樟腦、辣椒素、水楊酸甲酯、肉桂葉油、肉桂油、香茅油、血竭、輕質液狀石蜡和藏紅花提取物。

蘇氏藥業表示，千里追風油可驅風除濕、紓緩抽筋麻痺、風寒濕痺、關節腫脹、散寒祛風。其成份有樟腦、薄荷、水楊酸甲酯、獨活、當歸、木瓜、威靈仙、延胡索、奏艽、薰衣草油、液狀石蠟、青風藤及桑寄生。

的黑圭油可以行氣活血、溫通經脈、發汗解肌、紓緩筋骨疼痛、手腳麻木、筋脈拘攣。主要成份樟腦、水楊酸甲酯、丁香油、肉桂油、香茅油及百里香油。

以上產品在全美各大超市、中西藥房、蔘茸行及禮品店均有代售。如有任何查詢，可電美國蘇氏藥業免費專線1-888-221-3496，或上網 www.solsticemed.com。

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