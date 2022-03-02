金城銀行 發佈亮麗財務報告營運再創新高

【洛杉磯訊】金城銀行發佈2021年財務和營運報告。董事長吳光宜表示，2021年面對疫情延燒，但金城銀行整體業務表現再創新高。

吳董事長表示，金城銀行2021年總資產額12億9仟4佰萬美元，較2020年成長12.3% ；稅後淨利超過2仟5佰萬美元，較2020年增加63.1%；放款總額10億3仟2佰萬美元，較2020年成長13.9% ；存款總額10億6仟5佰萬美元，較2020年成長12.2% ；資產報酬率(ROA) 為1.98% ，較2020年成長43.5% ；股東權益報酬率(ROE) 為15.25%，較2020年成長42.7%。金城銀行2021年業務表現穩健成長，各項比率均高居所有總行位於休士頓市的華資銀行之冠。

林懿明執行長表示，金城銀行努力提升競爭力，並採取穩定可持續的策略以推動各項核心業務發展，在疫情仍然嚴峻時期，將更優化金融服務的效能，以達到兼顧客戶需求與風險管理的目的。

金城銀行在南加州 塔斯汀、阿罕布拉市和羅蘭岡已經設有分行，在爾灣也設有貸款 辦公室；灣區Millbrae 分行和北加 州貸款辦公室均靠近舊金山國際機場。南北加州六個據點，希望能服務及開發更多加州的客戶，銜接並串聯德州和加州兩地業務，將金城銀行的服務網絡拓展至更多華人社區。

林懿明執行長說：「金城銀行在追求金融業務發展的同時， 更致力於落實企業永續願景，將企業的社會責任結合金融本業， 為企業、客戶和社會的永續發展而努力。我們深耕在地客群並與社區結合，期許金城銀行和社區一同邁向成功，並成為德州及南、北加州市場首選的金融策略夥伴。」

金城銀行是社區的銀行，具備彈性和便利，更瞭解客戶的需求，能提供更專業和貼心的服務。金城銀行有37年社區銀行的經驗， 管理團隊努力為客戶提供量身訂做的存款和貸款服務。有關最新資訊可參閱網站 www.goldenbank-na.com 。

阿罕布拉 市分行地址105 East Valley Blvd., Alhambra， 電話 626-320-1938。和羅蘭岡分行地址17458 E Colima Road, Rowland Heights，電話626-964-3400。橙縣分行地址2827 Park Avenue, Tustin，電話714-338-5188 。灣區分行地址 620 El Camino Real, Millbrae, CA，電話650- 745-1615。休士頓百利總行的地址9315 Bellaire Blvd. Houston, Texas ，電話888-320-3838。